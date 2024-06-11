Türkiye'de İş Dünyası'ndan yeni zirve! KKTC'de iş fırsatlarını masaya yatıracak

İhlas Medya Grubu’nun aylık ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası, ülke dışındaki ikinci önemli buluşmaya imza atıyor.

İlk yurt dışı açılımına 2022’de Almanya’da başlayan ve bölgedeki yatırım fırsatlarını değerlendiren Türkiye’de İş Dünyası dergisi bu yıl Almanya’da üçüncü etkinliği yaptı. Dergi bu defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım fırsatlarını masaya yatırıyor.

Emlak ve gayrimenkul sektöründeki fırsatları değerlendirmek isteyen yatırımcıları bir araya getirmek üzere iki önemli zirve gerçekleştirecek olan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, alanında uzman isimleri yine bu etkinlikte buluşturacak.

Bugün Özge Özler iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Zirve 1 toplantısı ile yatırım fırsatları masaya yatırılırken, yarın Girne Amerikan Üniversitesi Karmi Kampüsü’nde düzenlenecek Kıbrıs Zirve 2 programında iki ülke arasındaki iş birliği ve iş fırsatları konuşulacak.