Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de her 100 kişiden 34’ü coğrafi işaret tescilli ürünleri özellikle tercih ettiğini ifade ediyor. Metro Türkiye CEO’su David Antunes, “Avrupa genelinde 3.500 civarında tescilli coğrafi işaretli ürün var. Türkiye’nin tek başına 3 binden fazla ürün potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. 2012’de bu yolculuğa başladığımızda yalnızca 151 tescilli ürün vardı, bugün ise bu sayı yaklaşık 1.800’e ulaştı” dedi.

Metro Türkiye, coğrafi işaret tescilli ürünlere yönelik tüketici, üretici ve yeme-içme sektörü profesyonellerinin tutumlarını ortaya koyan araştırma sonuçlarını paylaştı.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve FutureBright iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 72’si coğrafi işaret tescilli ürünlerin ne olduğunu bildiğini belirtirken bunlardan yalnızca yüzde 20’si bu tanımı doğru şekilde yapabildi. Her 100 kişiden 34’ü bu ürünleri özellikle tercih ettiğini ifade etti.

Araştırmada öne çıkan en önemli unsur ‘güven’ oldu. Katılımcılar, coğrafi işaretli ürünleri bir yandan kültürel miras ve mükemmellik unsurları olarak değerlendirirken diğer yandan etiket doğruluğu ve denetim süreçleri konusunda endişelerini dile getirdi.

Sonuçlar, yanlış etiket kullanımının marka değerine zarar verdiğini ortaya koyarken, tüketicilerin en çok önem verdiği unsurun ürüne ulaşılan kanalın güvenilirliği olduğunu gösterdi.

GAZİANTEP BAKLAVASI İLK SIRADA

Katılımcıların yüzde 58’i coğrafi işaretli ürün dendiğinde ilk olarak yemek, tatlı ve hamur işi kategorisini çağrıştırdığını belirtirken, bu ürünler arasında yüzde 26 ile Gaziantep baklavası ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 14 ile Malatya kayısısı, yüzde 8 ile Adana kebabı ve yüzde 7 ile Antep fıstığı izledi. Yerel ürün denildiğinde ise katılımcıların aklına ilk gelenler fındık, peynir, çay ve zeytin oldu.

Araştırma, üreticilerin sınırlı bütçeleri nedeniyle tanıtım faaliyetlerinde yetersiz kaldığını ve lojistik altyapı eksikliklerinin kaliteyi olumsuz etkileyebildiğini ortaya koydu. Bu durum, ürünlerin sürdürülebilirliğini ve pazara erişimini engelleyebiliyor. Sonuçlar, coğrafi işaret tescilli ve yerel ürünlerin geleceği için paydaşlar arasında iş birliğinin önemini ortaya koyarken, bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi için ortak çabanın da gerekliliğini öne çıkardı.

Metro Türkiye CEO’su David Antunes

TÜRKİYE 3 BİNDEN FAZLA ÜRÜN POTANSİYELİNE SAHİP

Metro Türkiye CEO’su David Antunes, yerel ürünlerin korunmasının hem kültürel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını söyledi. Metro’nun 35 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Antunes, 12 yıl önce başlattıkları Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi ile konuyu ulusal gündeme taşımayı ve toplum genelinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Antunes, “Amacımız Türk gastronomisine sahip çıkmak. Bugün Metro Türkiye olarak yaklaşık 800 üretici ve organizasyonla çalışıyoruz ve dolaylı olarak 100 bine yakın çiftçiye ulaşıyoruz” dedi.

Mevsime bağlı olarak Metro mağazalarında 750 civarında coğrafi işaretli ürün bulunduğu bilgisini paylaşan Antunes, şöyle konuştu:

"Ancak Türkiye’nin potansiyeli bunlarla sınırlı değil. Avrupa genelinde 3.500 civarında tescilli coğrafi işaretli ürün var. Türkiye’nin tek başına 3 binden fazla ürün potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. 2012’de bu yolculuğa başladığımızda yalnızca 151 tescilli ürün vardı, bugün ise bu sayı yaklaşık 1.800’e ulaştı. Avrupa Birliği’nde tescilli Türk ürünlerinin sayısı da neredeyse 40’a çıktı."

FutureBright Kurucusu Akan Abdula da coğrafi işaretlerin yalnızca bir üretim biçimi değil, aynı zamanda bir hayat tarzı olduğunu belirtti. TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Koralı ise coğrafi işaretlerin restoranlar açısından hem lezzet hem de üslup değeri taşıdığını dile getirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası