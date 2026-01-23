Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık pazarı hızla büyüyor. Pandemi öncesi 21,4 milyar dolar olan pazarın 2026’da 100 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye’den bu programlara yapılan yatırımlar dört yılda 10 kattan fazla artarak yıllık 3 milyar dolara yaklaştı.

Pandemi öncesinde 21,4 milyar dolar büyüklüğe sahip olan yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık pazarı, 2026 itibarıyla 100 milyar doları aşmaya hazırlanıyor. Bu büyümede, artan jeopolitik belirsizlikler, vergi politikalarındaki sıkılaşma ve servetin kuşaklar arası transferi belirleyici oluyor.

Küresel emlak pazarının 2026’da 1 trilyon doları aşması beklenirken bu büyüklüğün en az yüzde 10’unu Golden Visa ve vatandaşlık programlarına yönelik yatırımlar oluşturacak.

TÜRKLERİN TALEBİ 4 YILDA 10 KAT ARTTI

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, Türkiye’den yurt dışındaki Golden Visa ve yatırım yoluyla vatandaşlık programlarına yönelen talebin parasal büyüklüğünün 2020’de 213 milyon dolar seviyesindeyken, bu sene ilk 11 ayda 2,4 milyar doları aştığına dikkat çekti.

Yıllıkta 3 milyar dolara yaklaşmaya başladı. Bu tablo, dört yıl içinde 10 katın üzerinde bir büyümeye işaret ediyor.

