Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü kapsayan 'modern Hicaz Demir Yolu' projesi için düğmeye basıldığını açıkladı. Projenin ilerleyen aşamada Suudi Arabistan ve Umman’a kadar uzatılması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirdiği temaslarda dikkat çeken bir ulaşım projesini gündeme taşıdı. Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında kurulması planlanan modern Hicaz Demir Yolu hattı için üç ülke arasında mutabakat sağlandığını duyurdu.

İKİ ÜLKEYE DAHA UZATILACAK

Ürdün'ün başkenti Amman’daki Osmanlı yadigarı Hicaz Demir Yolu İstasyonu'nu ziyaret eden Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada hattın yalnızca üç ülkeyle sınırlı kalmayacağını, ilerleyen süreçte Suudi Arabistan ve Umman’a kadar uzatılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bu sayede Kızıldeniz’den başlayarak Akdeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan stratejik bir ulaşım koridoru oluşturulması planlanıyor.

İLK HEDEF KARA YOLU BAĞLANTILARI

Projenin ilk aşamasında kara yolu bağlantılarının aktif hale getirilmesinin öncelikli olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Ürdün’den çıkan yüklerin Suriye üzerinden Türkiye’ye, buradan da Avrupa ve Orta Asya’ya ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti. Bu kapsamda Amman’dan yola çıkan bir Türk tırının Avrupa’ya uğurlandığı tören de gerçekleştirildi.

ENERJİ TAŞIMACILIĞI DA GÜNDEMDE

Toplantılarda ayrıca tarihi Hicaz Demir Yolu’nun bazı bölümlerinin korunarak turizm amaçlı kullanılmasının da gündeme geldiği belirtildi. Özellikle Şam ile Ürdün arasındaki hattın kültürel miras olarak yaşatılması planlanıyor.

Yeni inşa edilecek modern demir yolunun ise hem yük hem yolcu taşımacılığına hizmet etmesi hedefleniyor. Uraloğlu, hattın ileride enerji taşımacılığı için de değerlendirilebileceğini dile getirdi.

DETAYLAR BU YIL NETLEŞECEK

Projenin teknik detaylarının bu yıl içinde netleşmesi, 2027 itibarıyla ise inşaat çalışmalarının başlaması öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Orta Doğu’dan Avrupa’ya uzanan yeni bir lojistik ve ticaret hattının kurulması bekleniyor.

