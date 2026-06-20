Üretiminin yüzde 60'ını ihraç ediyordu! Türkiye'nin ünlü markası iflas etti
16 yıldır sektörde faaliyet gösteren ve üretiminin yüzde 60'ını ihraç eden Türkiye'nin ünlü yatak markası, mali darboğazı aşamadı. Mahkeme, geçen yıl konkordato ilan eden şirket için iflas kararı verdi.
- Şirket, 2025 yılında mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etmişti.
- Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği geçici ve kesin mühlet kararlarına rağmen şirketin mali yapısında beklenen iyileşme sağlanamadı.
- Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi.
- Şirketin mal varlığı ve alacak-borç durumuna ilişkin tasfiye işlemleri iflas müdürlüğü tarafından yürütülecek.
- İndivani Yatak, üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını yurt dışına ihraç ediyordu.
Türkiye'nin önemli yatak üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteren İndivani Yatak için ticari hayatın sonu geldi. 2025 yılında yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan eden şirket için yürütülen hukuki süreç tamamlandı.
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SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAMADI
Konkordato sürecinde Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete geçici mühlet verilmişti. Daha sonra şirket hakkında kesin mühlet kararı alınarak alacaklıların taleplerinin değerlendirilmesi süreci başlatılmıştı. Ancak geçen süreçte şirketin mali yapısında beklenen iyileşme sağlanamadı ve borç yükü sürdürülebilir seviyeye indirilemedi. Bunun üzerine konkordato süreci başarısızlıkla sonuçlandı.
MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ
Mahkeme, Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretim yapan şirket için iflas kararı verdi. Mahkeme kararının ardından şirketin mal varlığı ve alacak-borç durumuna ilişkin tasfiye işlemleri ilgili iflas müdürlüğü tarafından yürütülecek.
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ÜRETİMİNİN YÜZDE 60'INI İHRAÇ EDİYORDU
2010 yılında ortopedik ve tıbbi yatak üretimi amacıyla kurulan İndivani Yatak, yıllar içinde geliştirdiği ürünlerle sektörde kendine yer edinmişti. Özellikle küçük yaşam alanlarına yönelik fonksiyonel ve yenilikçi yatak çözümleriyle dikkat çeken şirket,"İyi bir uyku için iyi bir yatak seçin" sloganıyla faaliyetlerini sürdürüyordu. İndivani Yatak'ın üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını yurt dışına ihraç ettiği ifade ediliyordu.