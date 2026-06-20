16 yıldır sektörde faaliyet gösteren ve üretiminin yüzde 60'ını ihraç eden Türkiye'nin ünlü yatak markası, mali darboğazı aşamadı. Mahkeme, geçen yıl konkordato ilan eden şirket için iflas kararı verdi.

Türkiye'nin önemli yatak üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteren İndivani Yatak için ticari hayatın sonu geldi. 2025 yılında yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan eden şirket için yürütülen hukuki süreç tamamlandı.

SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAMADI

Konkordato sürecinde Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete geçici mühlet verilmişti. Daha sonra şirket hakkında kesin mühlet kararı alınarak alacaklıların taleplerinin değerlendirilmesi süreci başlatılmıştı. Ancak geçen süreçte şirketin mali yapısında beklenen iyileşme sağlanamadı ve borç yükü sürdürülebilir seviyeye indirilemedi. Bunun üzerine konkordato süreci başarısızlıkla sonuçlandı.

Üretiminin yüzde 60'ını ihraç ediyordu! Türkiye'nin ünlü markası iflas etti

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Mahkeme, Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretim yapan şirket için iflas kararı verdi. Mahkeme kararının ardından şirketin mal varlığı ve alacak-borç durumuna ilişkin tasfiye işlemleri ilgili iflas müdürlüğü tarafından yürütülecek.

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ÜRETİMİNİN YÜZDE 60'INI İHRAÇ EDİYORDU

2010 yılında ortopedik ve tıbbi yatak üretimi amacıyla kurulan İndivani Yatak, yıllar içinde geliştirdiği ürünlerle sektörde kendine yer edinmişti. Özellikle küçük yaşam alanlarına yönelik fonksiyonel ve yenilikçi yatak çözümleriyle dikkat çeken şirket,"İyi bir uyku için iyi bir yatak seçin" sloganıyla faaliyetlerini sürdürüyordu. İndivani Yatak'ın üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını yurt dışına ihraç ettiği ifade ediliyordu.

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