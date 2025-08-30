Uzak Doğu’dan ithal ürünler riskli olabilir! Uzmanlardan okul alışverişi uyarısı

BERAT TEMİZ / ANKARA - Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci, “Velilerimiz kırtasiye ürünlerinde etiketleri dikkatle okumalı ve ambalajları ayrıntılı olarak incelemeli. Merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalı. Eğer velilerimiz satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyor ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa tuketici.gov.tr adresli siteden veya ALO 175 tüketici hattından şikâyette bulunabilir” dedi.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç da, velilere ihtiyaç listelerine sadık kalarak gereksiz harcamalardan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Kılıç, “Geçen yıldan kalan defter, kalem, çanta gibi ürünler hâlâ kullanılabilir durumdaysa, bunları mutlaka değerlendirin; bu hem tasarruf sağlar hem de israfı önler” diye konuştu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise Uzak Doğu’dan ithal edilen ürünlerin sağlık açısından riskli olabileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: