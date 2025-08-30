Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Uzak Doğu’dan ithal ürünler riskli olabilir! Uzmanlardan okul alışverişi uyarısı

Uzak Doğu’dan ithal ürünler riskli olabilir! Uzmanlardan okul alışverişi uyarısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzak Doğu’dan ithal ürünler riskli olabilir! Uzmanlardan okul alışverişi uyarısı
Okul Alışverişi, Kırtasiye, Sağlık, Tüketici Hakları, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul alışverişleri hız kazandı. Veliler kırtasiye alışverişine çıkarken, uzmanlardan da güvenilirlik, sağlık ve tüketici hakları konusunda uyarılar geldi.

BERAT TEMİZ / ANKARA - Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci, “Velilerimiz kırtasiye ürünlerinde etiketleri dikkatle okumalı ve ambalajları ayrıntılı olarak incelemeli. Merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalı. Eğer velilerimiz satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyor ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa tuketici.gov.tr adresli siteden veya ALO 175 tüketici hattından şikâyette bulunabilir” dedi.

Uzak Doğu’dan ithal ürünler riskli olabilir! Uzmanlardan okul alışverişi uyarısı - 1. Resim

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç da, velilere ihtiyaç listelerine sadık kalarak gereksiz harcamalardan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Kılıç, “Geçen yıldan kalan defter, kalem, çanta gibi ürünler hâlâ kullanılabilir durumdaysa, bunları mutlaka değerlendirin; bu hem tasarruf sağlar hem de israfı önler” diye konuştu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise Uzak Doğu’dan ithal edilen ürünlerin sağlık açısından riskli olabileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

Velilerin, çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılarken sadece fiyat faktörüne bakıp seçim yapmamaları gerekiyor. Çünkü Uzak Doğu’dan ithal edilmiş birçok kırtasiye ürünü çocukların sağlığı için risk oluşturabiliyor. Veliler özellikle ürünlerin CE logosuna sahip olup olmadıklarına ve şayet yerli ürün ise TSE logosunun bulunmasına dikkat etmeliler. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dosyayı karartmak istemişler! Leyla’yı arayan AFAD üyelerine rüşvet soruşturması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
94 yıllık gelenek devam ediyor: İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını açtı - Ekonomi94 yıllık gelenek! İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını açtıBorsa İstanbul'da yeni dönem: Devre kesici ve açığa satış kuralları değişti - EkonomiBorsa İstanbul'da yeni dönemBorsa yatırımcısı bu hafta üzüldü! ‘Altın’dan son dakika rekoru geldi - Ekonomi‘Altın’dan son dakika rekoru geldi!Tezgahta birinci ağızdan uyarı geldi! "Fiyatlar yükselebilir, şu an en uygunu 200 TL" - EkonomiTezgahta birinci ağızdan uyarı! "Fiyatlar yükselebilir"Tüm gözler 3 Eylül'de! İşte ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon tahmini - Ekonomiİşte ekonomistlerin enflasyon tahminiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 506 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 506 bin liraya yükseldi
Sonraki Haber Yükleniyor...