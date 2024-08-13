Van 1 milyon İranlıyı ağırlayacak

Van’ı ziyaret eden İranlı turist sayısı geçen yıla göre yüzde 28 arttı. Hedef, yıl sonuna kadar bir milyon İranlı misafiri ağırlamak.

ESMA ALTIN'IN HABERİ Türkiye’de her kalemde artan maliyetler turizm sektörünü de doğrudan etkilerken, yerli turistin yurt dışına yönelmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Başta Akdeniz ve Ege sahillerindeki fahiş fiyatlar yabancı turistler ile gurbetçileri olumsuz etkilerken, artan maliyetlere rağmen İranlı turistlerin Türkiye’nin doğusu ve Karadeniz’e ilgisi devam ediyor. Öyle ki Van’a gelen İranlı turist sayısı, Türkiye’ye giriş yapan yabancı turist ortalamasının üzerine çıktı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 328 bin İranlı turistin Van’a giriş yaptığını, bu yıl ise yüzde 28 artışla 420 bin İranlının geldiğini söyledi. Çeliktaş “İranlılar Van’ı çok seviyor. İlimizin ekonomisine katma değer sağlamak için her şeyi yapıyoruz. 2015-2016 yıllarında on binlerce İranlı geliyordu. Şimdi yüz binlerce geliyor. Belki 2025-2026 yıllarında milyonlarca İranlı’dan bahsedeceğiz” dedi. Yıl sonuna kadar İranlı bir milyon turist hedeflediklerini kaydeden Çeliktaş “İran’a sürekli ziyaretler düzenliyoruz. Şehrin tanıtımı için İran’daki sosyal medya fenomenleri ile görüşüyoruz. Davet ettiğimiz turistler Van’dan mutlu şekilde ayrıldığı zaman bir sonraki ziyaretlerinde daha kalabalık geliyor. Bu sene bir milyon İranlıyı kentte ağırlamayı hedefliyoruz. İstatistiklere baktığımız zaman bu sayıyı aşacağımızı da düşünüyorum. Ülkelerin zenginliklerini komşuluk ilişkileri içerisinde faydaya dönüştürmemiz gerekiyor” diye konuştu.

TİCARET YAPANLA ZİYARETÇİ PERONU AYRILMALI

İran’dan Van’a geçişi sağlayan Kapıköy Sınır Kapısı’nda çeşitli sıkıntıların olmasına rağmen İranlıların Van’dan vazgeçemediğini kaydeden Çeliktaş, şu önerilerde bulundu: Günübirlik bavul ticareti yapan hem Türk hem İranlı insanlar var. Öncelikle onların peronlarının ayrılması lazım. Onlar her gün girip çıkıyor. Yine peron sayılarının çoğaltılması lazım. Gümrükteki memur sayısının da çoğaltılması gerekiyor.