İSKİ su kesintisi 16 Haziran listesi paylaşıldı. İstanbul'da yaşayan binlerce vatandaş, 16 Haziran Salı günü yaşanan su kesintileri nedeniyle "İstanbul Fatih ve Üsküdar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap arıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan güncel arıza bilgilerine göre Fatih, Üsküdar ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde meydana gelen şebeke ve ana isale hattı arızaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ su kesintisi 16 Haziran arızaları vatandaşların gündeminde. Fatih ilçesinde iki farklı mahallede meydana gelen şebeke hattı arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Üsküdar'da yaşanan arıza nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde de kesintiler sürüyor. Esenyurt'ta ise ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle birçok mahalle kesintiden etkilenmiş durumda. Peki, İstanbul Fatih ve Üsküdar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi 16 Haziran: İstanbul Esenyurt, Fatih ve Üsküdarda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ 16 HAZİRAN (ESENYURT, FATİH, ÜSKÜDAR)

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BATTALGAZİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00

İSKİ su kesintisi 16 Haziran: İstanbul Esenyurt, Fatih ve Üsküdarda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00

İSKİ su kesintisi 16 Haziran: İstanbul Esenyurt, Fatih ve Üsküdarda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MEHTER CEŞME MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00

İSKİ su kesintisi 16 Haziran: İstanbul Esenyurt, Fatih ve Üsküdarda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00

İSKİ su kesintisi 16 Haziran: İstanbul Esenyurt, Fatih ve Üsküdarda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: TALATPAŞA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00

İSKİ su kesintisi 16 Haziran: İstanbul Esenyurt, Fatih ve Üsküdarda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: YEŞİLKENT MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00

İSKİ su kesintisi 16 Haziran: İstanbul Esenyurt, Fatih ve Üsküdarda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ŞEHİTLER MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00

İSKİ su kesintisi 16 Haziran: İstanbul Esenyurt, Fatih ve Üsküdarda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

FATİH SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KARAGÜMRÜK MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.06.2026 07:35:26

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 12:00

İSKİ su kesintisi 16 Haziran: İstanbul Esenyurt, Fatih ve Üsküdarda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

FATİH SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SARIDEMİR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.06.2026 10:00:34

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 12:00

İSKİ su kesintisi 16 Haziran: İstanbul Esenyurt, Fatih ve Üsküdarda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:31:56

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 11:30

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