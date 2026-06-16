İSKİ su kesintisi 16 Haziran: İstanbul Esenyurt, Fatih ve Üsküdar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ su kesintisi 16 Haziran listesi paylaşıldı. İstanbul'da yaşayan binlerce vatandaş, 16 Haziran Salı günü yaşanan su kesintileri nedeniyle "İstanbul Fatih ve Üsküdar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap arıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan güncel arıza bilgilerine göre Fatih, Üsküdar ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde meydana gelen şebeke ve ana isale hattı arızaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ su kesintisi 16 Haziran arızaları vatandaşların gündeminde. Fatih ilçesinde iki farklı mahallede meydana gelen şebeke hattı arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Üsküdar'da yaşanan arıza nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde de kesintiler sürüyor. Esenyurt'ta ise ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle birçok mahalle kesintiden etkilenmiş durumda. Peki, İstanbul Fatih ve Üsküdar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ SU KESİNTİSİ 16 HAZİRAN (ESENYURT, FATİH, ÜSKÜDAR)
ESENYURT SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: BATTALGAZİ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00
ESENYURT SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00
ESENYURT SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: MEHTER CEŞME MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00
ESENYURT SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00
ESENYURT SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: TALATPAŞA MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00
ESENYURT SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: YEŞİLKENT MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00
ESENYURT SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: ŞEHİTLER MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:47:28
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 15:00
FATİH SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: KARAGÜMRÜK MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 16.06.2026 07:35:26
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 12:00
FATİH SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: SARIDEMİR MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 16.06.2026 10:00:34
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 12:00
ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 16.06.2026 09:31:56
Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2026 11:30