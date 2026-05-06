AK Parti Meclis Grubu, 15 maddeden oluşan ve ekonomi alanında düzenlemeler içeren yeni vergi paketini Meclis Başkanlığına sundu. Teklif ile yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için 31 Temmuz 2027’ye kadar bildirim imkânı getiriliyor.

ESMA ALTIN - Yapılacak bildirimlerde, varlıkların devlet iç borçlanma senetleri veya kira sertifikaları gibi araçlarda tutulma süresine göre yüzde sıfır ile yüzde 5 arasında değişen kademeli vergi oranları uygulanacak.

Şartlara uyulması kaydıyla bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacak. Teklifte yer alan diğer düzenlemeler şöyle:

BORÇLARA TAKSİT: Teklife göre, kamuya ait borçlarda taksit sayısı 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Teminatsız taksitlendirme limiti ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Bu düzenlemeden esnaf ve zanaatkârlar da yararlanabilecek.

Varlık barışına ve yatırıma sıfır vergi! Düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu

İHRACATÇIYA 16 PUANLIK VERGİ

İNDİRİMİ: Teklif yasalaşırsa, üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisinde indirime gidilecek. İmalatçıların doğrudan ihracat kazançlarına uygulanan vergi oranı yüzde 9’a, diğer ihracatçıların ise yüzde 14’e düşürülecek. Böylece imalatçı ihracatçılara 16 puanlık vergi indirimi yapılmış olacak. Söz konusu düzenlemenin ilave maliyet etkisinin 34 milyar TL olacağı değerlendiriliyor.

İFM’YE DAHA ÇOK AVANTAJ: Teklifte, İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) yapısını güçlendirmek amacıyla transit ticaretten elde edilen kazançlara sağlanan yüzde 50 vergi istisnası, yüzde 100’e çıkacak. 2031’de bitmesi planlanan istisna süresi de 2047’ye uzatılacak. Düzenleme İFM dışındaki şirketleri de kapsayacak şekilde genişletilecek ve transit ticaret kazançlarının yüzde 95’i vergi dışı olacak. Ayrıca, katılımcı finansal kuruluşların finansal faaliyet harçlarından muafiyet süresi de 5 yıldan 20 yıla çıkarılacak.

YABANCIYA 20 YIL İSTİSNA: Son üç yılda Türkiye’de yerleşik olmayan kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu kişilerin veraset yoluyla elde ettikleri varlıklarda vergi oranı yüzde 1 olacak.

NİTELİKLİ HİZMET MERKEZLERİ: Türkiye’nin bölgesel yönetim merkezi olarak konumlanması için ‘Nitelikli Hizmet Merkezleri’ kurulacak. En az üç ülkede faaliyeti olan ve yıllık hasılanın yüzde 80’ini yurt dışındaki işlerden elde eden sermaye şirketlerine bu statü verilecek. Burada çalışan nitelikli personele, brüt asgari ücretin dört katına kadar, İFM içindeyse altı katına kadar vergi istisnası sağlanacak.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE AVANTAJ: Teknoloji girişimlerinde çalışanlara verilen hisse senetlerinde vergi avantajı artırılarak, vergiden muaf tutulabilecek tutar, yıllık maaşın bir katından iki katına çıkarılacak. Hisselerin tamamen vergisiz satılabilmesi için gereken süre 12 yıldan 6 yıla indirilecek. Şirket çalışan hisselerini erken satarsa, vergi avantajının bir kısmını geri ödemek zorunda olacak. Bu kapsamda, iki yıldan önce satarsa tamamını, 2-4 yıl arasında satarsa yüzde 75’ini, 4-6 yıl arasında satarsa yüzde 25’ini ödeyecek. Bu maddeyle de teknoloji çalışanlarının desteklenmesi ve sistemde kalması amaçlanıyor.



