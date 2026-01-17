Lojistik markalarından ‘BOLTAS’ yoluna ‘Çobantur Logistics’ adıyla devam edecek.

Önder Çelik / İSTANBUL - 200’e yakın çekici, 500’e yakın römork, 5 lowbed, 6 kamyon ve 2 kamyonetten oluşan filosuyla operasyonlarını sürdüren şirketin, yurt içinde Erenköy, Orhanlı, Dilovası ve İzmir’de toplam 45 bin 500 metrekarelik depolama alanı bulunuyor. Yurt dışında ise İtalya ve Almanya’daki altışar bin metrekarelik depolarıyla hizmet veren Çobantur Logistics, Romanya’da planladığı 6 bin metrekarelik yeni depo yatırımıyla Avrupa’daki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Çobantur Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Çobanoğlu “2026 bizim için yeniden yapılanmanın karşılığını alacağımız ve sürdürülebilir kârlılığı yakalayacağımız bir yıl olacak. Almanya’da gerçekleştireceğimiz stratejik satın alma ile operasyonlarımızı güçlendirirken, yurt dışında kuracağımız holding yapısıyla tüm grup şirketlerimizi tek çatı altında toplamayı hedefliyoruz” dedi.

Lojistiğin artık yalnızca taşımacılık değil; sürdürülebilirlik, verimlilik ve toplumsal sorumlulukla bütünleşen bir vizyon olduğunu vurgulayan Çobanoğlu “Bizim için yeşil lojistik yalnızca bir iş modeli değil; gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras” diye konuştu. Şirket bu vizyon doğrultusunda filosundan çıkardığı eski nesil çekici ve taşıma ünitelerini bu yıl 250 yeni dorse ile yeniledi. Ulaş Çobanoğlu, bu yıl yatırım için 4-5 milyon avro bütçe ayırdıklarını kaydetti. Küresel ticaretteki dalgalanmalar maliyet baskıları ve finansmana erişim konularının sektör açısından dikkatle yönetilmesi gereken risk alanları olmaya devam edeceğine işaret eden Çobanoğlu, şunları kaydetti: Diğer yandan sektörde sürücü açığı, yaşlanan iş gücü, nitelikli insan kaynağı ihtiyacının 2026 ve sonraki yıllarda daha da öne çıkacağını öngörüyoruz. Sürücü probleminin dışında sürücülerle ilgili vize problemleri çok üst seviyede. Biz hem İtalya’daki firmamız üzerine hem Romanya’daki firmamız üzerine şu an orada eğer bir ilave çekici yatırımı yapacaksak orada yapacağız ve hâlihazırda zaten İtalya’da 25, Romanya’da da 12 tane aracımız var. Bunları genişletmeyi planlıyoruz. Tamamen şoför açığını çözmek değil bu ama en azından, belge problemi ve vize problemini bertaraf etmek için böyle bir planımız var.

