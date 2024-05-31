Yapı Kredi'nin satışı gündeme oturmuştu! Pazarlık sona erdi

Dolarda bunu da gördük! En düşük tahmin geldi…

Dolarda bunu da gördük! En düşük tahmin geldi…

Yapı Kredi satışıyla ilgili haberlerin gelmesiyle yatırımcıların gündemine oturdu. 8 milyar dolara el değiştireceği öne sürülen Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili Koç Holding'ten açıklama geldi: "Pazarlık görüşmeleri sona erdi."

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi Bankası'nın BAE merkezli First Abu Dhabi Bank'a 8 milyar dolar karşılığında satılacağı haberi piyasaların gündemine bomba gibi düştü. Ekonomi piyasasının büyük ilgi odağında olan satış için Koç Holding'den yeni açıklama geldi.

Koç Holding yatırımcıların gündemindeki satışa dair yaptığı son açıklamada pazarlıkta uzlaşının sağlanamadığını ve görüşmelerin sona erdiğini duyurdu.

"PAZARLIK SONA ERDİ

KAP’a yapılan açıklamada “Basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

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Geçtiğimiz hafta First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki yüzde 61,2'lik Koç Grubu hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.