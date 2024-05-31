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Merkez Bankası rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife geçti
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın net rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife geçti. Yerel seçim öncesi eksi 65,5 milyar dolarla tarihin en düşük seviyesini gören net rezervler, Mart 2020'den bu yana ilk kez eksiden çıktı. 

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk yaşandı. Swap hariç net rezervler bu haftanın ilk 4 gününde 5.3 milyar dolar arttı. Böylece swap hariç net rezervler Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitife (sıfırın üzerine) geçti.

YEREL SEÇİM ÖNCESİ DİP YAPMIŞTI

Swap hariç net rezervler 31 Mart yerel seçimler öncesinde hızla gerilemiş ve eksi 65,5 milyar dolarla tüm zamanların en dip seviyesini görmüştü. 

4 YIL SONRA ARTIYA GEÇTİ

Seçimlerin tamamlanmasının ardından TCMB hızlı bir rezerv inşasına girerken, swap hariç net rezervlerde de kademeli toparlanma izlenmişti. Bu sürecin sonunda 4 yıl sonra ilk kez swap hariç net rezervler artıya geçti.

BAŞKAN KARAHAN SİNYALİ VERMİŞTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde rezerv biriktirmeye devam edileceğini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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