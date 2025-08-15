Yapımı 2017'de yasaklanmıştı! Stüdyo daireler geri dönüyor

Yapımı 2017 yılında yasaklanan ve "stüdyo" diye adlandırılan 1+0 daireler, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yeniden inşa edilebilecek.

YAPIMI NEDEN YASAKLANMIŞTI?

Yapımı bazı şartlara bağlanacak olan 1+0 dairelerin yasaklanma sebebini Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, "Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi" olarak açıkladı.

KİRA SORUNUNA ÇÖZÜM OLABİLİR

NTV'de yer alan habere göre Erkutoğlu, yeni düzenleme ile 1+0 dairelerin kiralardaki yükselişi frenleyebileceğini söyledi.

KONUTLARIN EN FAZLA YÜZDE 20'Sİ STÜDYO DAİRE OLARAK İNŞA EDİLEBİLECEK

2017 yılında yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, konutlarda "oturma odasında dar kenarı 2.50 metreden ve alanı 9 metrekareden az olmamak üzere yatak nişi teşkil edilmesi halinde ayrıca yatak odası yapma” şartı getirilmiş, bu durum fiilen 1+0 daire yapımını yasaklamıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle bu şart kaldırıldı.

Ayrı yatak odası yapma zorunluluğunun kaldırıldığı belirtilen kararda, "Oturma odası dahilinde dar kenarı 2.50 metreden ve alanı 9 m2’den az olmamak üzere yatak nişi teşkil edilmesi halinde ayrıca yatak odası yapılmayabilir." denildi.

İlgili kararda bir parseldeki konutların en fazla yüzde 20’sinin (beşte biri) stüdyo daire şeklinde inşa edilebileceği aktarıldı.