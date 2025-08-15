Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yapımı 2017'de yasaklanmıştı! Stüdyo daireler geri dönüyor

Yapımı 2017'de yasaklanmıştı! Stüdyo daireler geri dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yapımı 2017&#039;de yasaklanmıştı! Stüdyo daireler geri dönüyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin "amacına uygun kullanılmadığı" nedeniyle yapımı yasaklanan "stüdyo daireler" Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 8 yıl sonra geri dönüyor.

Yapımı 2017 yılında yasaklanan ve "stüdyo" diye adlandırılan 1+0 daireler, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yeniden inşa edilebilecek.

YAPIMI NEDEN YASAKLANMIŞTI?

Yapımı bazı şartlara bağlanacak olan 1+0 dairelerin yasaklanma sebebini Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, "Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi" olarak açıkladı.

KİRA SORUNUNA ÇÖZÜM OLABİLİR 

NTV'de yer alan habere göre Erkutoğlu, yeni düzenleme ile 1+0 dairelerin kiralardaki yükselişi frenleyebileceğini söyledi.

Yapımı 2017'de yasaklanmıştı! Stüdyo daireler geri dönüyor - 1. Resim

KONUTLARIN EN FAZLA YÜZDE 20'Sİ STÜDYO DAİRE OLARAK İNŞA EDİLEBİLECEK

2017 yılında yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, konutlarda "oturma odasında dar kenarı 2.50 metreden ve alanı 9 metrekareden az olmamak üzere yatak nişi teşkil edilmesi halinde ayrıca yatak odası yapma” şartı getirilmiş, bu durum fiilen 1+0 daire yapımını yasaklamıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle bu şart kaldırıldı.

Ayrı yatak odası yapma zorunluluğunun kaldırıldığı belirtilen kararda, "Oturma odası dahilinde dar kenarı 2.50 metreden ve alanı 9 m2’den az olmamak üzere yatak nişi teşkil edilmesi halinde ayrıca yatak odası yapılmayabilir." denildi.

İlgili kararda bir parseldeki konutların en fazla yüzde 20’sinin (beşte biri) stüdyo daire şeklinde inşa edilebileceği aktarıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

BİM aktüel ürünler 15 Ağustos 2025! Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM'de yerini aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzincan’da Geven Balı hasadı yapıldı - EkonomiErzincan’da Geven Balı hasadı yapıldıTarlasına kurduğu sistemle verimi artırdı! Artık 2 kat fazla para kazanıyor - EkonomiArtık 2 kat fazla para kazanıyorİstanbul’u terk edip köyünde 1 milyon dolara fabrika kurdu! Dünya devlerine üretiyor, paraya para demiyor - Ekonomi1 milyon dolara fabrika kurdu! Dünya devlerine üretiyorGelirler giderleri karşılayamadı! Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi milyarlarca lira açık verdi - EkonomiBütçe milyarlarca lira açık verdi79 yıllık firma konkordatodan çıkamadı! Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti - EkonomiTürkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti45 liraya dayanacak! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı - EkonomiMerkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...