Hükûmetin uzun süredir gündeminde bulunan yaşlılara yönelik ‘yaşlı bakım sigortası’ modelinin hayata geçirilmesi için düğmeye basılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Programımız çerçevesinde ülkemizin değişen demografik yapısına uyum sağlamak ve yaşlı nüfusumuz için bakım hizmetlerini güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda Uzun Süreli Bakım Sigortası Sistemi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

HABER MERKEZİ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın çalışmaların sürdüğünü açıkladığı ‘Uzun Süreli Bakım Sigortası’ sisteminin önümüzdeki günlerde Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun gündemine alınması bekleniyor.

Yeni modelle, nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yaşlıya ömürlük bakım garantisi! Uzun süreli bakım sigortası hayata geçiriliyor

PRİMLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DEVLETTEN

Yaşlılık veya bakıma muhtaçlık durumunda devreye girecek sistemde, vatandaşların belli bir oranda katkı payı ödeyeceği ancak primlerin büyük bölümünün devlet tarafından karşılanacağı ifade ediliyor.

Yeni sistem, yaşlı vatandaşların genel sağlık sigortasına benzer bir yapıda sosyal güvenlik şemsiyesine alınmasını içeriyor.

Sistem, vatandaşın yaşlılık döneminde ister evde ister bakımevinde oluşacak bakım giderlerinin karşılanmasını içerecek şekilde uygulamaya girecek. Yaşlı vatandaşlara özel bakım hizmetlerine erişimin kolaylaşması, evde hemşire, hasta bakıcı ve fizik tedavi hizmetleri ile ekipman desteği verilmesi amaçlanıyor. Özellikle, demans, alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların takibi, bu hastaların bakımı gibi hizmetlerin de uzun süreli bakım sigortası kapsamına alınacağı ifade ediliyor.

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı 2023 yılında yüzde 10,6 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşırken, bazı illerde bu oran, yüzde 20’nin üzerine çıktı. TÜİK tahminlerine göre demografik göstergelerdeki mevcut yapı devam ederse 2025 yılında bu oran yüzde 11,1’e çıkacak. 2030’da 13,5’e, 2100 yılında ise neredeyse toplam nüfusun üçte birine ulaşmış olacak. Bu tahminler aynı zamanda bakıma muhtaç nüfusun da artması anlamına geliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası