Memur zammının belli olmasının ardından evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları da arttı. İşte 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde zamlı ödemeler...

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyen enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

Enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli zammı da belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 52 bin lira arttı! İşte 2026 bedelli askerlik ücreti

EVDE BAKIM, YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞINA ZAM

Memur zammıyla bazı kalemlerde de artış oldu. Buna göre evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı da bu oranda zamlandı.

ZAMLI ÖDEMELER

Evde bakım yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya çıktı.

65 yaş aylığı (Yaşlılık aylığı) 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya yükseldi.

Yüzde 40-69 arası engeli olanların aylıkları 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,

Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylıkları 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası