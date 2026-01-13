Hava sıcaklığının düşmesinin ardından pastırma ve sucuğa olan talebin de arttığını belirten esnaf, Kayseri'de yeniden tüketimin yükseldiğini söyledi. Pastırmanın fiyatı bin 600 liradan başlarken, sucuklar ise en düşük 600 lirada satışa sunuluyor.

Kayseri’de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, 2025 yılının durağan geçtiğini, hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte ise satışların yükselmeye başladığını söyledi.

Havaların soğuması ile birlikte pastırma ve sucuğa talebin arttığını belirten Güzel, Erciyes’te kış sezonunun da açılmasıyla 2026 yılından umutlu olduklarını söyledi.

Yazın kaybolan ilgi kışın arttı! Fiyatı 1600 liradan başlıyor

“BİN 600 LİRADAN BAŞLIYOR”

Sucuk fiyatlarının şu anda 600 liradan başladığını ifade eden Güzel, fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

Sucuk fiyatlarımız bin liraya kadar değişkenlik gösterebiliyor. Pastırma fiyatlarımız da bin 600 liradan başlıyor 2 bin 400 liraya kadar değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda hava şartlarının biraz daha soğuması ile pastırma ve sucuğa rağbet arttı.

Sucuk ve pastırma tüketiminin yaz aylarında çok azaldığını hatırlatan Güzel, Kayseri’de de tüketimin azaldığını söyledi.

“2025 DURAĞAN GEÇTİ”

Havalar soğudukça iş oranlarının da arttığını belirten Güzel şöyle konuştu:

2025 bizim için biraz durağan geçti diyebiliriz geçen senelere bakarak. Gurbetçi vatandaşlarımızdan tam anlamıyla umduğumuzu bulamadık. Çünkü fiyatlarımızda geçen sene çok sabitlik yoktu, çok değişkenlik vardı. Et fiyatlarını yükselmesiyle beraber bizim ürün fiyatlarımız da değiştiği için biraz durağan geçti diyebiliriz 2025 yılı.

“TURİSTLERDEN BEKLENTİMİZ ÇOK”

2026 yılında daha iyi satış yapmayı hedeflediklerini ifade eden Güzel, “3-4 aylık bir periyodumuz var. Kış sezonu, Erciyes’imizde sezon açıldı. Oraya gelen yerli ve yabancı turistlerden beklentimiz çok büyük. İnşallah bu sene umduğumuzu bulacağız diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız da pastırmayı biraz hafif yağlı severler ve tüketirlerse daha yumuşak bir pastırma yiyeceklerini düşünüyorum. Sucuk da alırken neye dikkat etmeliler bence yağ oranının az olmasına dikkat etmeliler. Yağ oranı az olan sucuğun et kalitesi yüksek olur” dedi.

