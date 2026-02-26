Yeni dönem başladı! Doğalgaz aboneliğine 6 yüksek faturaya 4 taksit
EPDK’nın doğalgaz yönetmeliğiyle abonelikten faturalandırmaya kadar uzanan bilgilendirme mekanizmaları dijital altyapıya taşınırken, kullanıcılara taksitli kolaylık sağlandı.
- Kredi kartıyla doğal gaz ödemelerinde taksit imkanı 6 aya çıkarıldı.
- Şirket kaynaklı okuma gecikmesiyle oluşan yüksek faturaların en az 4 taksite bölünerek ödenmesi zorunlu kılındı.
- Abone bağlantı bedelindeki taksit imkanı 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
- 65 yaş üstü, düzenli sosyal destek alan tüketicilere güvence bedeli muafiyeti getirildi.
- Tüm doğal gaz abonelik işlemleri artık internet üzerinden hızlı ve kolayca yapılabilecek.
21 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile daha önce sınırlı olan taksit imkânı, kredi kartıyla yapılan ödemelerde 6 aya çıkarıldı. Ayrıca şirketlerden kaynaklanan okuma gecikmeleri sebebiyle oluşan yüksek tutarlı faturaların, vatandaşı zorlamaması için en az 4 taksite bölünerek ödenmesi zorunlu hâle getirildi.
Abone bağlantı bedelindeki taksit imkânının 3 aydan 6 aya çıkarıldığını kaydeden Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, “Güvence bedelinde ise ilgili kanunlar uyarınca 65 yaş üstü düzenli sosyal destek alan tüketici gruplarına muafiyet getirildi.
Böylelikle, sosyal yardım alan vatandaşların doğalgaz aboneliği süreçlerindeki ek taksit ve muafiyetlerle hem hane halkı ekonomisine katkı hem de doğalgaz dağıtım hizmetine erişiminde kolaylık sağlandı” dedi. Öte yandan tüm vatandaşlar abonelik süreçlerini internetten hızlı ve kolayca yapabilme imkânına da kavuştu.