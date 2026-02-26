EPDK’nın doğalgaz yönetmeliğiyle abonelikten faturalandırmaya kadar uzanan bilgilendirme mekanizmaları dijital altyapıya taşınırken, kullanıcılara taksitli kolaylık sağlandı.

21 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile daha önce sınırlı olan taksit imkânı, kredi kartıyla yapılan ödemelerde 6 aya çıkarıldı. Ayrıca şirketlerden kaynaklanan okuma gecikmeleri sebebiyle oluşan yüksek tutarlı faturaların, vatandaşı zorlamaması için en az 4 taksite bölünerek ödenmesi zorunlu hâle getirildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Fatura tüketiciye kesildi! Faizi Merkez indiriyor bankalar yükseltiyor

Abone bağlantı bedelindeki taksit imkânının 3 aydan 6 aya çıkarıldığını kaydeden Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, “Güvence bedelinde ise ilgili kanunlar uyarınca 65 yaş üstü düzenli sosyal destek alan tüketici gruplarına muafiyet getirildi.

Böylelikle, sosyal yardım alan vatandaşların doğalgaz aboneliği süreçlerindeki ek taksit ve muafiyetlerle hem hane halkı ekonomisine katkı hem de doğalgaz dağıtım hizmetine erişiminde kolaylık sağlandı” dedi. Öte yandan tüm vatandaşlar abonelik süreçlerini internetten hızlı ve kolayca yapabilme imkânına da kavuştu.



Haberle İlgili Daha Fazlası