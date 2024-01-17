Yeni düzenleme yolda! Artık motokuryelere zorunlu olacak

17 Ocak 2024 12:42 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 13:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin, üzerinde "Kurye" ifadesinin yer alacağı reflektif yelekleri giymesi ve bu yeleklerde yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numaralarının yer almasının öngörüldüğünü bildirdi.

Uraloğlu, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın motokuryelerle ilgili soru önergesini yanıtladı.

REFLEKTİF YELEKLERDE U-NET NUMARALARI OLACAK

Planlanan yönetmelik değişikliğine göre motokuryelerin giyecekleri yeleklerin üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Net üzerinden verilecek numaraların yer alacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca hazırlanan taslak yönetmelik değişikliğinde, motokurye faaliyetinde bulunacakların reflektif yelek giymesi, bu yeleklerde 'Kurye' ibaresinin bulunması ve yine yeleklerde Bakanlığımızca yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numarasının yer alması öngörülmüştür."

KURYELER İÇİN YENİ DÜZENLEME YOLDA

Abdulkadir Uraloğlu, mevzuat çerçevesinde düzenlemeye gidilerek kurye işletmeciliği yapanların hak ve yükümlülüklerinin düzenleme altına alınmasının planlandığını bildirdi.