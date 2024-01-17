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    • - Güncelleme Tarihi:

    Yeni düzenleme yolda! Artık motokuryelere zorunlu olacak

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Son dönemde artan motokurye kazalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, motokuryelerin üzerinde "Kurye" ifadesinin ve U-Net numaralarının yer alacağı reflektif yelek giymesinin öngörüldüğünü açıkladı.

    Yeni düzenleme yolda! Artık motokuryelere zorunlu olacak
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin, üzerinde "Kurye" ifadesinin yer alacağı reflektif yelekleri giymesi ve bu yeleklerde yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numaralarının yer almasının öngörüldüğünü bildirdi.

    Uraloğlu, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın motokuryelerle ilgili soru önergesini yanıtladı.

    Yeni düzenleme yolda! Artık motokuryelere zorunlu olacak

    REFLEKTİF YELEKLERDE U-NET NUMARALARI OLACAK

    Planlanan yönetmelik değişikliğine göre motokuryelerin giyecekleri yeleklerin üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Net üzerinden verilecek numaraların yer alacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

    "Bakanlığımızca hazırlanan taslak yönetmelik değişikliğinde, motokurye faaliyetinde bulunacakların reflektif yelek giymesi, bu yeleklerde 'Kurye' ibaresinin bulunması ve yine yeleklerde Bakanlığımızca yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numarasının yer alması öngörülmüştür."

    KURYELER İÇİN YENİ DÜZENLEME YOLDA

    Abdulkadir Uraloğlu, mevzuat çerçevesinde düzenlemeye gidilerek kurye işletmeciliği yapanların hak ve yükümlülüklerinin düzenleme altına alınmasının planlandığını bildirdi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    MotokuryeDüzenleme
    Haberler > Ekonomi > Yeni düzenleme yolda! Artık motokuryelere zorunlu olacak
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