Yeni düzenleme yolda! Artık motokuryelere zorunlu olacak
Son dönemde artan motokurye kazalarının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, motokuryelerin üzerinde "Kurye" ifadesinin ve U-Net numaralarının yer alacağı reflektif yelek giymesinin öngörüldüğünü açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin, üzerinde "Kurye" ifadesinin yer alacağı reflektif yelekleri giymesi ve bu yeleklerde yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numaralarının yer almasının öngörüldüğünü bildirdi.
Uraloğlu, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın motokuryelerle ilgili soru önergesini yanıtladı.
REFLEKTİF YELEKLERDE U-NET NUMARALARI OLACAK
Planlanan yönetmelik değişikliğine göre motokuryelerin giyecekleri yeleklerin üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Net üzerinden verilecek numaraların yer alacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bakanlığımızca hazırlanan taslak yönetmelik değişikliğinde, motokurye faaliyetinde bulunacakların reflektif yelek giymesi, bu yeleklerde 'Kurye' ibaresinin bulunması ve yine yeleklerde Bakanlığımızca yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numarasının yer alması öngörülmüştür."
KURYELER İÇİN YENİ DÜZENLEME YOLDA
Abdulkadir Uraloğlu, mevzuat çerçevesinde düzenlemeye gidilerek kurye işletmeciliği yapanların hak ve yükümlülüklerinin düzenleme altına alınmasının planlandığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı