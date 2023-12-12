Müge Anlı, motokurye Yunus Emre Göçer’in eşini programa çıkarmadı mı? Canlı yayında açıkladı

12 Aralık 2023 15:42 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 15:44

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu Müge Anlı, Somali Cuhmurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un ölümüne sebep olduğu motokurye Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer’i programa çıkarmadığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

“FAİLİ BELLİ, ADI BELLİ… NEYİNİ ARAŞTIRACAĞIM”

Anlı, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun ölümüne sebep olduğu kurye Yunus Emre Göçer’in eşinin programına kabul edilmediği iddialarına cevap verdi. Faili belli olan bir olayı aydınlatamayacağını belirten Anlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“O aile bana gelmek istemiş ben reddetmişim. Faili belli, adı belli. Ben bir şey yapmak isteyeceğim, beni de birisi arayacak yapma diyecek. Adam belli, vuran belli, rahmetli olan belli. Ben burada neyi araştıracağım sorması ayıp? Bu programın anlamı ne? Herkes gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme gelmenin en kolay yolu da ben oldum. Biraz da vicdanlı olun. Gazetecilik önce vicdan işidir. Bize okulda ilk öğretilen şey önce insan, sonra gazeteci olmak. Ben hayatta neden geri durmuşum? 30 senedir çalışıyorum. Beni kuryecilere hedef mi göstermek istiyorsunuz? Ya zekanız geri ya vicdan yoksunusunuz. Beni de her şeyde ortaya atmayın. Verecek cevabım da var ama muhattap almıyorum. Müge Anlı'yı görüp tıklayacaklar diye saçma sapan haberler. Müge Anlı Müge Anlı! Ne Müge Anlıymış ya…”

NE OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da İstanbul’da trafikte kurye Yunus Emre Göçer’in kullandığı motora arkadan çarpmıştı. Ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göçer’in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Mahmud'un 2 Aralık'ta yurt dışına kaçtığı öğrenildi.