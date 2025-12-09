Yeni yılın kralı 'gümüş' olacak Yıllık getirisi nedeniyle yatırımcıların son dönemdeki yeni ilgi odağı 'gümüş' oldu. Yılın başından bu yana yüzde 142 kazandıran gümüşün yeni yılda da bu performansı devam ettirmesi bekleniyor.

YouTube'da Emre Kulcanay EKTV kanalına konuk olan ekonomist Devrim Akyıl, hem bireysel yatırımcıların hem de portföy çeşitlendirenlerin yoğun ilgi gösterdiği ikinci büyük yatırım aracı konumuna yükselen gümüşün 'yeni kral' olduğunu ifade etti. Öte yandan Akyıl, "Gümüş ev aldırır" teorisini anlattı.

"ASLINDA EN ESKİ PARA BİRİMİDİR GÜMÜŞ" Gümüşe dair açıklamalarda bulunan Akyıl, "Yeni kral gümüş. Çok eski bir kral aslında. Gümüş çok önemli metal. Uzun zamandır hatta eğitimlerimin başlangıç noktasını hep bunun üzerinden kurarım. Aslında en eski para birimidir gümüş. Fakat unutulmuş bir para" dedi.

"BU HAREKET ÜÇ BASAMAKLARA KADAR DEVAM EDER" Akyıl, gümüşe dair sözlerini şöyle sürdürdü: "Gümüş gündemden çok uzun süredir çıkmıştı. Gümüşün çok çıktığını konuşuyoruz ben bunun 2028 yılına kadar 40'lara 50'lere kadar düşeceğini düşünüyorum. Üç basamaklara çıkmasını beklediğim hareketin içindeyiz. Ons bazında söylüyorum. Bu hareket illa üç basamaklara kadar devam eder. En azından 90 doların üstüne doğru hareket içindeyiz teknik olarak. Yukarı doğru kopmaya başladığı zaman fiziki taleple her türlü çılgınlık söz konusu olabilir."

"GÜMÜŞ EV ALDIRIR" TEORİSİ "Ufak bir miktar gümüşün ev aldıracağına dair bir teorim vardı" diyen Akyıl, "O teoride ısrarcıyım. Çünkü burada hem gerçek sebeplere hem de ekonomi tarihini okumaya dayalı bir bilgi seli var. Aslında gümüşün altın kadar iyi koruma aracı olduğunu yatırımcılar aklından çıkarmasın. 'Gümüş aldım ömür boyu tutacağım' algısı olmasın" dedi.

Bunların döngüleri olduğunu belirten Akyıl, "2019'da başlayan döngüde 2028 yılına büyük ihtimalle bunların yükselişine devam edebileceğini ama yavaş yavaş trenden inebileceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

