A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası’nda Japonya ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada kritik öneme sahip mücadele öncesinde basketbolseverler maçın saatini, yayın kanalını ve detaylarını araştırmaya başladı.

Potanın Perileri, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turnuvası’ndaki üçüncü maçında Japonya ile karşılaşacak. Turnuvada ilk maçında Kanada’yı mağlup eden, ikinci maçında ise Arjantin’e yenilen A Milli Kadın Basketbol Takımı, Japonya karşısında ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Japonya basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

TÜRKİYE-JAPONYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası kapsamında oynanacak Türkiye-Japonya karşılaşması 14 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele İstanbul’da bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak açıklandı. Potanın Perileri, grup aşamasındaki üçüncü maçında Japonya karşısında galibiyet alarak Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Turnuvaya Kanada galibiyetiyle başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikinci karşılaşmada Arjantin’e mağlup olmuştu. Japonya karşısında alınacak bir galibiyet, gruptaki sıralama açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE-JAPONYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Japonya arasında oynanacak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası karşılaşması TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek.

