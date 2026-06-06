Yerli sanayi hamlesiyle rüzgâr enerjisinde Avrupa’nın tedarik merkezi hâline gelen Türkiye; Almanya, Danimarka ve Hollanda ile iş birliklerini güçlendirirken, BAE ortaklığındaki “Yeşil Koridor” projesiyle enerji koridoru olmaya hazırlanıyor.

CEMAL EMRE KURT - Türkiye’nin rüzgâr enerjisinde yıllardır sürdürdüğü yerli üretim politikası uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Türbin kulelerinden kanatlara, jeneratörlerden kritik ekipmanlara kadar geniş bir üretim altyapısı oluşturan Türkiye, Avrupa’nın önemli tedarik merkezlerinden biri hâline gelirken, enerji alanında da bölgesel bir geçiş koridoru olma yolunda ilerliyor.

Türkiye’de 2011 yılından itibaren uygulanan yerli ekipman teşvikleri sayesinde rüzgar enerjisi sanayisinde güçlü bir ekosistem oluştu. Son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmaların ardından uluslararası enerji şirketleri üretim ve tedarik güvenliği açısından Türkiye’ye daha fazla yönelmeye başladı. Alman ve Danimarkalı enerji firmaları başta olmak üzere birçok küresel şirket, Türkiye’deki üretim altyapısını Avrupa pazarının stratejik bir parçası olarak değerlendiriyor.

TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA TAŞINACAK

Türkiye’nin enerji alanındaki hedefleri üretimle sınırlı kalmıyor. Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) yenilenebilir enerji şirketi Masdar ile yürütülen görüşmeler kapsamında Hazar Bölgesi ve Akdeniz’de üretilen temiz enerjinin Türkiye’den Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak “Yeşil Koridor” projesi üzerinde çalışılıyor. Hükûmetler arası anlaşma modeliyle sürdürülen müzakerelerde son viraja girilirken, proje ile Türkiye’nin sınır ötesi elektrik iletim kapasitesinin artırılması ve Avrupa enerji sistemine daha güçlü entegre edilmesi hedefleniyor.

HOLLANDA İLE YENİ ENERJİ ORTAKLIĞI

Türk ekonomisinde köklü bir yere sahip olan Hollanda da rüzgarda yönünü Türkiye’ye çevirdi. Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı yatırımcıları arasında yer alan Hollanda’da 70’ten fazla Türk sektör temsilcisinin katıldığı Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Hollanda programının ardından iki ülke arasında “Enerji İş Birliği Niyet Mektubu” imzalanması için hazırlıklar sürüyor.

Amsterdam’da yapılacak Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısında da enerji alanındaki ortaklıkların öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Türkiye’nin yerli üretim kapasitesi, güçlü sanayi altyapısı ve stratejik coğrafi konumu sayesinde yalnızca rüzgâr ekipmanları üreten bir ülke olmaktan çıkarak Avrupa ile Orta Doğu arasında enerji akışını yöneten bölgesel bir merkez hâline gelme potansiyeline sahip. Yerli sanayide atılan adımların önümüzdeki dönemde hem ihracata hem de enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak.

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