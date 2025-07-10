Yerel güç, küresel vizyonla buluştu

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, TPF Yönetim Kurulu üyeleri ve PERDER bölge başkanları, perakende teknolojilerinin küresel temsilcilerinden ITAB&HMY'nin ev sahipliğinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Perakende sektörüne donanım ve tasarım çözümleri sunan Teknogon’un katkısıyla gerçekleşen etkinlik, yerel zincirlerle global üretici gücün kesişiminde önemli bir diyalog zemini oluşturdu. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada; dijitalleşme, mağaza ekipmanları, müşteri deneyimi, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler konuşuldu.

ÖMER DÜZGÜN: YEREL ZİNCİRLER ARTIK SADECE SAHADA DEĞİL, STRATEJİDE DE ÖNCÜ

Etkinlikte konuşan TPF Başkanı Ömer Düzgün, federasyonun yerel perakendenin dönüşümüne yön veren bir aktör haline geldiğini vurgulayarak “Bugün yerel zincirler sadece rekabet gücüyle değil, stratejik derinliğiyle de öne çıkıyor. Sektörümüz artık geleneksel çözümlerle ilerleyemez. Teknolojiyi, tasarımı ve müşteri deneyimini merkeze alan bir dönüşüm kaçınılmaz. TPF olarak üyelerimizin bu dönüşüme ayak uydurması değil, öncülük etmesini istiyoruz. ITAB&HMY gibi global çözüm ortaklarıyla kurduğumuz bu temaslar, sadece ürün değil; vizyon alışverişidir. Bugün burada kurduğumuz bağlar, yarının rekabet ortamına hazırlanmak adına büyük bir adımdır. Yerli zincirlerimizin küresel rekabette güç kazanması için her alanda iş birliklerine açığız" ifadelerini kullandı.

ITAB&HMY: YERLİ ZİNCİRLERE DÜNYA STANDARTLARINDA ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ

TPF heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren ITAB&HMY Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zafer Kurtoğlu, TPF gibi sahaya hâkim, güçlü bir federasyonla aynı masada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yerel zincirlerin ihtiyaçlarına doğrudan temas ederek sunduğumuz çözümleri daha etkili hale getirebiliriz. Bugün burada sadece ürün ve hizmetlerimizi tanıtmakla kalmadık; aynı zamanda karşılıklı güven ve anlayışa dayalı bir yol haritası oluşturduk. Bu iş birliğini, perakendenin dijitalleşmesinde ve yeni nesil mağaza tasarımlarında birlikte ilerleteceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

60 YILLIK MİRAS, KÜRESEL VİZYON

1960’lı yıllardan bu yana Türkiye perakende sektörüne mağaza ekipmanları ve teşhir çözümleri sunan Teknogon, 2000 yılında Fransız HMY Grubu ile güçlerini birleştirerek uluslararası pazara adım attı. Sonrasında İsveç merkezli ITAB Grubu’nun HMY’yi bünyesine katmasıyla birlikte, şirket küresel bir perakende teknoloji liderine dönüştü.

Bugün 24 üretim tesisi ve 1,2 milyar Euro’yu aşan yıllık işlem hacmiyle dünyanın en büyük mağaza ekipman tedarikçileri arasında yer alan ITAB Grubu, Türkiye’deki operasyonlarıyla yerel zincirlere dünya standartlarında çözümler sunmaya devam ediyor.

Etkinlikte ayrıca ITAB-HMY Yurtiçi Satış Müdürü Uğur Zeren ve İş Geliştirme Yöneticisi Ayşe Alacaoğlu Demirbaş da hazır bulundu. TPF üyeleriyle potansiyel iş birlikleri, dijital mağaza dönüşümleri ve özgün teşhir sistemleri üzerine birebir görüşmeler yapıldı.

ORTAK HEDEF: GÜÇLÜ PERAKENDE EKOSİSTEMİ

Yemek organizasyonu, sadece bir buluşma değil; aynı zamanda yerli zincirlerin geleceğine yön verecek fikirlerin tartışıldığı stratejik bir platform oldu. TPF ve ITAB&HMY katılımcıları, bu iş birliğinin sürdürülebilir yapılar kurmak, müşteri deneyimini geliştirmek ve perakende ekosistemine uzun vadeli katkılar sunmak adına önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.