Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 2026’da daha fazla girişimciyi üretime, yeniliğe kazandırmayı hedeflendiklerini belirterek, KOSGEB eliyle girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağını müjdeledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği’ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Program kapsamında 2 milyon TL’ye kadar destek sağlandığını ifade eden Bakan Kacır, şunları kaydetti:

İMALAT, BİLİŞİM, BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALANLARINI KAPSIYOR

“Girişimcilerimize 2 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz! KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile, imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. 2025 yılında 1.699 proje için 2,4 milyar TL destekleme kararı aldık. 2026’da daha fazla girişimcimizi üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz.”

Bugün başlayan başvurular 31 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Detaylı bilgiye kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

