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    • YKS ücretleri belli oldu! Bu yıl cep yakacak

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlamasıyla 2024 sınav ücreti de belli oldu. Buna göre geçen yıl 345 TL ödenen 3 oturumun ücreti, yüzde 100'ün üzerinde artışla 885 TL'ye yükseltildi. Geçen yıl 115 TL olarak uygulanan tek oturum ücreti ise 295 TL oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    YKS ücretleri belli oldu! Bu yıl cep yakacak
    YKS, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlamasıyla 2024'te uygulanacak YKS oturum ücretleri de belli oldu. Buna göre, her oturum ücreti için 295 TL, 3 oturum için ise 885 TL ödenecek.

    Geçen yıl oturum başına 115 TL, 3 oturum için ise 295 TL ödeniyordu.

    Yapılan zamla YKS sınav ücreti bir yılda yüzde 200'e yakın oranda artış göstermiş oldu.

    Sınava gireceklerin 26 Şubat tarihine kadar ÖSYM'nin web sitesi üzerinden başvurularını tamamlamaları ve ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    YKS
    Haberler > Ekonomi > YKS ücretleri belli oldu! Bu yıl cep yakacak
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