Dünyanın en popüler video ve içerik platformu YouTube, Türkiye'de 'premium' abonelik ücretlerine zam yaptı. Yüzde 60'a varan zam sonrası bireysel, aile, öğrenci ve lite paketlerinin fiyatı ciddi şekilde arttı. İşte yeni abonelik fiyatları...

YouTube'dan Türkiye'deki abonelik ücretleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Dijital içerik platformu, Premium abonelik ücretlerine zam yaptı.

TÜM ABONELİKLER ZAMLANDI

YouTube reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve çevrim dışı indirme gibi özellikleri barındıran YouTube Premium paketlerinin tamamında fiyat artışı yaşandı. Fiyat artışı yüzde 60'ları buldu.

YouTube'dan Türkiye fiyatlarına büyük zam! İşte yeni abonelik ücretleri

YOUTUBE YENİ ABONELİK ÜCRETLERİ

Paket Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat Bireysel 79,99 TL 119,99 TL Aile 159,99 TL 239,99 TL Öğrenci 52,99 TL 79,99 TL Lite 49,99 TL 79,99 TL



Zamlı tarife bugünden itibaren mevcut ve yeni aboneler için geçerli olacak.

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