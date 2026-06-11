Türkiye Gazetesi
YouTube'dan Türkiye fiyatlarına büyük zam! İşte yeni abonelik ücretleri
Dünyanın en popüler video ve içerik platformu YouTube, Türkiye'de 'premium' abonelik ücretlerine zam yaptı. Yüzde 60'a varan zam sonrası bireysel, aile, öğrenci ve lite paketlerinin fiyatı ciddi şekilde arttı. İşte yeni abonelik fiyatları...
Özetle DinleYouTube'dan Türkiye fiyatlarına büyük zam! İşte ye...
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Ekonomi az önce
YouTube, Türkiye'deki Premium abonelik ücretlerine zam yaptı.
- YouTube Premium paketlerinin tamamında fiyat artışı yaşandı.
- Fiyat artışı yüzde 60'lara buldu.
- Bireysel paket 79,99 TL'den 119,99 TL'ye yükseldi.
- Aile paketi 159,99 TL'den 239,99 TL'ye çıktı.
- Öğrenci paketi 52,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseldi.
- Lite paketi 49,99 TL'den 79,99 TL'ye çıktı.
- Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak ve yeni aboneler için uygulanacak.
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YouTube'dan Türkiye'deki abonelik ücretleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Dijital içerik platformu, Premium abonelik ücretlerine zam yaptı.
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TÜM ABONELİKLER ZAMLANDI
YouTube reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve çevrim dışı indirme gibi özellikleri barındıran YouTube Premium paketlerinin tamamında fiyat artışı yaşandı. Fiyat artışı yüzde 60'ları buldu.
YOUTUBE YENİ ABONELİK ÜCRETLERİ
|Paket Adı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Bireysel
|79,99 TL
|119,99 TL
|Aile
|159,99 TL
|239,99 TL
|Öğrenci
|52,99 TL
|79,99 TL
|Lite
|49,99 TL
|79,99 TL
Zamlı tarife bugünden itibaren mevcut ve yeni aboneler için geçerli olacak.
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