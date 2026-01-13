Antalya’da yeni hedefin 20 milyon turist olduğunu ifade eden Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Sayı her şey değil, niteliği korumak zorundayız” dedi. Alkaya, %45’lik maliyet artışına rağmen kurun %26 arttığını, bunun da otel fiyatlarına %20- 30 yansıyacağını söyledi.

ÖNDER ÇELİK - Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, Türk turizminin geleceğinin turist sayısında değil nitelikte olduğunu vurguladı. Antalya’nın turizm verilerini ve sektörün geleceğini değerlendiren Zafer Alkaya, sektörün tehlikeli bir ‘maliyet-kur makasına’ sıkıştığını belirterek, “Sektörün yüzde 45 gibi bir maliyet artışı var. Buna karşılık kur ise sadece yüzde 26 artış göstermiş. Yani maliyetler yükselirken, kurun artış göstermemesi ve yatay bir seyir takip etmesi sektörü zorluyor. Giydirilmiş personel maliyeti 1800-1900 avrolara kadar ulaştı. Yani bu maliyetle baş etmek de son derece zorlaştı. Devam eden fiyat artışlarından etkilenmemek mümkün değil” dedi.

%20-30 CİVARINDA ARTIŞ OLUR

Turizm sektörünün iç pazarda fiyatları çok yükseltmemek için âdeta direndiğini anlatan Alkaya, “En fazla %20-30 civarında bir artış olabileceğini öngörüyoruz. Ama onu da zaten yapmak zorundayız. Başka şansımız yok. Yani bu maliyetleri karşılayabilmek başka türlü mümkün değil” diye konuştu. Türkiye’nin rakiplerinden Mısır ile kıyaslanmasına da değinen Alkaya, iki ülkenin farklı kulvarlarda olduğunu hatırlattı. “Mısır turizmini ivmelendiren de zaten bizden giden Türk otel işletmeleri. Orada bir personelin maliyeti 350-400 dolar, bizdeki 1800-1900 avro. Türkiye, Mısır’ın yaptığı turizmi çok öncelerde geride bırakmış bir ülke” diyen Alkaya, Türk turizminin başarısının sayısal verilerden ziyade hizmet kalitesinde yattığını söyledi. Antalya’nın 17 milyon turist hedefine ulaştığını ve 17 milyar dolarlık bir hacim oluştuğunu belirten Alkaya, yeni hedefin 20 milyon turist olduğunu ancak bunun kentin sorunları çözülerek yapılması gerektiğini savundu. Alkaya, “Çünkü sayı her şey değil. Niteliği korumak zorundayız. Bizim Türk turizminin geleceği nitelikte; sayıda değil. Hep bu yanılgıya düşüyoruz. Sayılar bizi yanıltıyor. Sayıyla eğer sonuç almaya kalkarsak bu ileride sıkıntı olacak. Geceleme başına düşen gelir, turist başına düşen gelir. Bu kalemleri güçlendirmemiz lazım” uyarısında bulundu.

RUSLAR YENİ YERLERE GİDİYOR

Rus turistlerin tercihlerini değiştirmeye başladığına dikkat çeken Alkaya, Türkiye’nin Rusların ilk tercihi olmakla birlikte artık; Vietnam, Tayland, Dubai başta olmak üzere yeni destinasyonlara yeni yerlere ‘akın akın’ gitmeye başladığını, erken rezervasyonlarda ise İngiltere’nin aşağı yukarı geçen seneyle aynı seviyede durduğunu aktardı.

Sektördeki personel krizinin devam ettiğini vurgulayan Alkaya, çözümün yurt dışında arandığını söyledi ve ekledi: Biz yabancı ülkelerden personel getirmeye devam ediyoruz. Türk Cumhuriyetleri; Kazakistan, Kırkızistan, Tacikistan, Özbekistan, Asya’dan, Endonezya’dan getiriyoruz. Bir dönem Nepalli çalışanlar vardı. Şimdi Filipinler. Oradan personel getiriyoruz. Bütün sektör yabancı personele yönelmiş durumda. Çünkü kendi insanımızın motivasyonunu sağlayamadık. Bir müddet daha yurt dışından getirmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.

GOLFTEN 250 MİLYON AVRO GELİYOR

Antalya Belek bölgesindeki 18 golf sahası turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlarken, bölge her yıl 130 bin civarında golfçüyü ağırlıyor. Cornelia Golf Club’un bu yıl beşincisini düzenlediği, 13 golf kulübünden 39 profesyonel golfçünün yarıştığı ‘Cornelia Masters Golf Turnuvası’ ile golf turizminin Türkiye’ye katkısını değerlendiren Cornelia Golf Club Genel Müdürü Ali Şahin, “Golf amaçlı bu oteli ziyaret eden yaklaşık 15 bine yakın insan var. Bu da ciddi kış doluluklarını olumlu etkiliyor. 2025’te Belek’te oynanan oyun sayısı 600 bin raund. Bu da yaklaşık döviz girdisi olarak 250 milyon avroya yakın. Ama maalesef rekabet ettiğimiz ülkelerle kıyaslanamayacak derecede az. Örneğin İspanya’da 400’e yakın golf sahası var. Yıllık gelirleri 1,5-2 milyar doları bulabiliyor. Portekiz’de 110 tane golf sahası var. 900 ila 1 milyar avro gelir elde edebiliyor. Neredeyse yüzde 5’i, 7’si kadar golf sahasında biz onlarla rekabet etmeye çalışıyoruz. Bugün 18 taneyle 250 milyon avro gelir elde edebiliyorsak 60 tane golf sahamız olsa 1 milyar avroya yakın gelir elde edebiliriz” dedi.

