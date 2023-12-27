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    Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

    Zamlı asgari ücret, Aralık ayında belli olduğu için Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Ocak ayı maaşı Şubat başında verileceği için ilk zamlı maaşlar Şubat ayı başında verilecek.

    Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
    Ekonomi Haberleri  / Dünya

    Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 asgari ücret rakamı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin, 17 bin 2 TL olduğunu duyurdu. Zamlı maaşların, hesaplara ne zaman yatacağı da ortaya çıktı.

    OCAK AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

    Zamlı asgari ücret Aralık ayı sonunda kesinleşeceği için Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

    Ocak ayı maaşı Şubat başında verileceği için ilk zamlı maaşlar Şubat ayı başında verilecek. Ancak bununla birlikte çalışacağı ayın maaşını önden alanlar merak Ocak ayı başında zamlı maaşlarını alabilecekler.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Dünya
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    Haberler > Ekonomi > Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
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