Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

27 Aralık 2023 20:37 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 20:38

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 asgari ücret rakamı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin, 17 bin 2 TL olduğunu duyurdu. Zamlı maaşların, hesaplara ne zaman yatacağı da ortaya çıktı.

OCAK AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Zamlı asgari ücret Aralık ayı sonunda kesinleşeceği için Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

Ocak ayı maaşı Şubat başında verileceği için ilk zamlı maaşlar Şubat ayı başında verilecek. Ancak bununla birlikte çalışacağı ayın maaşını önden alanlar merak Ocak ayı başında zamlı maaşlarını alabilecekler.