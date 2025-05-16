Zenginler Listesi'nde rekor düşüş! Öne çıkan sektörler hangileri?

Birleşik Krallık'taki milyarder sayısı, 2025 Sunday Times Zenginler Listesi’ne göre son bir yılda rekor düşüşle 165’ten 156’ya geriledi. Bu azalışın temel nedeni, non-dom vergi ayrıcalığının kaldırılmasıyla zenginlerin ülkeye ilgisinin azalması olarak gösterildi. Listede servet kaynakları ağırlıklı olarak finans, gayrimenkul, sanayi, teknoloji ve enerji sektörlerinden oluştu.

Birleşik Krallık’ta milyarder sayısı, Sunday Times Zenginler Listesi 2025 verilerine göre, listenin 37 yıllık tarihinde ilk kez bu denli büyük bir düşüş yaşadı. 2024 yılında 165 olan milyarder sayısı bu yıl 156’ya gerileyerek rekor bir azalma kaydetti.

Listenin zirvesinde, 35 milyar sterlini aşan servetiyle Hinduja Ailesi yer almayı sürdürürken, zenginlerin toplam servetinde de düşüş gözlendi. Uzmanlar bu tabloyu, özellikle İşçi Partisi hükümetinin Nisan ayında yürürlüğe koyduğu non-dom vergi ayrıcalığının kaldırılmasına bağlıyor.

"ARTIK ÜLKEYE İLGİLERİ AZALDI"

Sunday Times Zenginler Listesi’nin editörü Robert Watts, bu yılki verilerin yalnızca milyarder sayısında değil, genel servet düzeyinde de düşüş gösterdiğini belirtti.

Watts, “Dünyanın süper zenginlerinin artık Britanya’ya yerleşme isteği azaldı. Rachel Reeves’in Maliye Bakanlığı’na yönelik eleştiriler, yalnızca yabancı yatırımcılardan değil, yerli girişimcilerden de geliyor” dedi.

RACHEL REEVES POLİTİKALARI

Geçtiğimiz yıl dönemin Muhafazakâr Maliye Bakanı Jeremy Hunt tarafından gündeme getirilen non-dom vergi statüsünün kaldırılması, Rachel Reeves tarafından hızlandırılarak Nisan ayında yürürlüğe girmişti.

Bu statü, daimi ikameti Birleşik Krallık dışında olan zenginlerin bazı vergilerden muaf tutulmasına olanak sağlıyordu.

Rishi Sunak’ın eşi Akshata Murty de en çok bilinen eski non-domlar arasında yer alıyor. Murty ve Sunak çifti, bu yıl da listede yer aldı ancak servetleri 651 milyon sterlinden 640 milyon sterline geriledi. Düşüşte, Murty’nin babasına ait olan teknoloji şirketi Infosys’in hisselerindeki kayıplar etkili oldu.

DUA LIPA LİSTEDE

Listenin öne çıkan diğer isimleri arasında, serveti 640 milyon sterlin olan Kral Charles, müzisyen Sir Elton John, besteci Andrew Lloyd Webber, Formula 1 pilotu Sir Lewis Hamilton ve ünlü çift David ve Victoria Beckham da yer aldı. Pop yıldızı Dua Lipa, 40 Yaş Altı Listesi'nde yer alan en genç kişi oldu.

İkinci sırada ise servetlerini 26,9 milyar sterline yükselten emlak yatırımcıları David ve Simon Reuben kardeşler bulunuyor. Üçüncü sırayı Sir Leonard Blavatnik, dördüncü sırayı Sir James Dyson, beşinci sırayı ise deniz taşımacılığı devi Idan Ofer aldı.

Listenin en büyük kaybedeni ise son iki yılda yaklaşık 12 milyar sterlinlik düşüş yaşayan Ineos’un kurucusu ve Manchester United’ın hissedarı Sir Jim Ratcliffe oldu. Ratcliffe, bu yılki listede 17 milyar sterlinlik servetiyle yedinci sırada yer aldı.

Öte yandan, mobil oyunlar üzerinden servet kazanan Rus asıllı Igor ve Dmitry Bukhman kardeşler, Gardenscapes ve Fishdom gibi oyunlarla bu yılın en çok yükselen isimleri arasında yer aldı.

HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKTI?

2025 Sunday Times Zenginler Listesi’ne göre Birleşik Krallık’taki milyarderlerin servetleri ağırlıklı olarak finans, gayrimenkul, sanayi, teknoloji, perakende ve enerji sektörlerinden geliyor.

Listenin zirvesindeki isimler arasında Hinduja ailesi, Dyson’ın kurucusu James Dyson, Ineos’un sahibi Jim Ratcliffe ve mobil oyun geliştiricileri Bukhman kardeşler yer alıyor.