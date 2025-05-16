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Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da açılıyor! Tarih belli oldu: Türkiye'nin sağlıktaki atılımları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesini açmaya hazırlanıyor. İstanbul Bahçelievler'de inşa edilen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılış tarihi belli oldu.

Türkiye, sağlık sektöründeki gelişimini hızla sürdürüyor.

Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da açılıyor! Tarih belli oldu: Türkiye'nin sağlıktaki atılımları sürüyor - 1. Resim

AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

İstanbul Bahçelievler'de inşa edilen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katılımının beklendiği, sağlık altyapısına önemli katkılar sunması beklenen hastane, 102 bin metrekarelik kapalı alanı, 705 yatak kapasitesi ve 88 poliklinik odasıyla Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olma özelliğini taşıyor.

Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da açılıyor! Tarih belli oldu: Türkiye'nin sağlıktaki atılımları sürüyor - 2. Resim

AVRUPA'DA TEK OLACAK

Yüksek teknolojiyle donatılmış tanı ve tedavi üniteleri, modern klinikler, özel rehabilitasyon alanları ve çok disiplinli ekip yapısıyla öne çıkan hastanede, yürüme kaybı yaşayan, inme sonrası fonksiyonel destek ihtiyacı bulunan ya da ortopedik engellerle yaşamını sürdürenler için kişiye özel tedavi süreçleri planlanacak.

Hastaların fiziksel iyileşmesinin yanı sıra ruhsal ve sosyal destek ihtiyaçlarının da karşılanacağı bütüncül bir yaklaşımla hizmet verecek olan hastane, ileri rehabilitasyon teknolojileri ve robotik tedavi sistemleriyle dikkat çekiyor.

Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da açılıyor! Tarih belli oldu: Türkiye'nin sağlıktaki atılımları sürüyor - 3. Resim

MERKEZ GÖREVİ GÖRECEK

Aynı zamanda eğitim ve araştırma misyonu da taşıyan kurum, sağlık personelinin yetiştirilmesine katkı sunacak, bilimsel çalışmaları destekleyecek bir merkez olarak faaliyet gösterecek.

Yarın açılacak İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, hasta memnuniyetini önceleyen yenilikçi ve çağdaş hizmet anlayışıyla İstanbul'un ve Türkiye'nin sağlık vizyonuna önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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