Zorlu mesai başladı! Saatte 4 bin 500 lira kazanıyorlar

Ordu'da fındık hasadı başladı. Geçen yıl 202 bin ton olarak açıklanan rekolte, bu yıl için ise 64 bin ton olarak hesaplandı. Ordu'da fındık toplama tarihleri ise sahil kesimleri için 4, orta kesimler için 11 ve yüksek kesimler için 18 Ağustos olarak belirlendi.

Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık hasadı, 2025 yılı sahil kesimlerinde resmi olarak 4 Ağustos tarihinde toplanmaya başlandı. Ciddi oranda rekolte kaybı olan fındıkta patoz mesaisi de başlarken, üreticiler harmana getirip kuruttukları fındıkları patoz işleminden geçiriyor.

SAATLİK ÜCRETİ 4 BİN 500 TL

Zorlu çalışma şartları olan ve her yıl ortalama 2 ay kadar iş yoğunluğuna göre günün yaklaşık 20 saatini çalışarak geçiren, diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular bu yıl ise mahsulün az olması nedeniyle yaklaşık 3 hafta çalışacaklarını söyledi. Güneşli hava ve işlerinin gereği toz içerisinde çalışan patozcular, geçen yıl 3 bin 500 TL olan saatlik çalışma ücretlerini bu yıl 4 bin 500 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

"BU SENE 20 GÜN KADAR ÇALIŞIRIZ"

2025 yılı patoz sezonuna başladıklarını söyleyen patoz sahibi Cengiz Şahin, bu yıl fındığın az olması nedeniyle işlerinde azalma olduğunu belirterek "Az çalışıyoruz, müşterilerimizi de gezmek zorundayız. Gece-gündüz demeden istek doğrultusunda gidiyoruz. Bu yıl saatlik fiyatlar 4 bin 500 TL. Bu bizim için açıklanan bir fiyat. Bu sene 20 gün kadar çalışırız ama fındık bol olduğu zaman 2 aydan fazla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde yıllardır fındık üretimi yapan Salih Türkeli, zorlu geçen fındık hasadını tamamlayıp patoza verdiklerini, kokarca ve zirai don nedeniyle fındığın az olduğunu, 2025 yılı fındık hasat sezonunu tamamladıklarını söyledi.

Üretici Temel Türkeli ise hasadını yaptıkları fındığı patoza verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: