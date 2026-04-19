İhlas Yapı, geliştirdiği Bizim Evler projeleriyle güvenli ve planlı bir yaşam alanı sunarak bulunduğu bölgeyi modern uydu kentlere dönüştürmeye devam ediyor. Yüksek faiz ortamına karşı esnek finansman sunan marka, yatırımcısına da enflasyona karşı güçlü bir koruma sağlıyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Türkiye’nin barınma krizini ve deprem gerçeğini en derinden hissettiği bu dönemde İhlas Holding, sadece binalar değil, 25 bin ailenin huzurla yaşadığı devasa bir yaşam ekosistemi inşa etmeye devam ediyor. Çeyrek asırlık teslimat garantisini yüksek statik mühendislikle birleştiren şirket; kâr odaklı stüdyo daire akımına karşı ‘geniş aile evi’ konseptini ve yüksek faizlere karşı ‘bankasız esnek finansman’ modellerini sahaya sürerek sektöre nefes aldırıyor. Bir zamanların ıssız arazilerini bugün yatırımcısına enflasyon karşısında en yüksek getiriyi sağlayan ve mahalle kültürünü yeniden canlandıran modern bir uydu kente dönüştüren İhlas Holding, gayrimenkulde güvenin ve kazancın sığınılacak ilk limanı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

25 bin ailenin güvenli limanı oldu! Bölgenin en büyük yatırımcısı İhlas Holding

BÖLGENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN YATIRIMLAR

Türkiye’de konut sektörünün en büyük sınavı olan ‘teslimat ve güven’ baslığında rüştünü ispatlayan İhlas Holding, Ispartakule’nin çehresini değiştiren Bizim Evler markasıyla sektöre yön vermeye devam ediyor. Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle tam 25 bin aileyi ev sahibi yaparak dev bir yaşam ekosistemi kuran şirket, sadece bir inşaat markası değil, bos arazileri modern uydu kentlere dönüştüren bir şehir planlamacısı rolünü üstleniyor. Bölgedeki emlak piyasasının lokomotifi hâline gelen İhlas Holding, hayata geçirdiği her yeni etapla hem yatırımcısına yüksek katma değer sağlıyor hem de sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla İstanbul’un en düzenli yerleşim alanlarından birine imza atıyor.

ISPARTAKULE'Yİ ÇEKİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

İhlas Holding’in bölgedeki varlığı, sadece konut üretimiyle sınırlı kalmayıp Ispartakule’nin topyekûn bir ekonomik çekim merkezine dönüşmesinde de katalizör görevi üstlendi. İlk harcın atıldığı günden bu yana projelerin çevresinde gelişen ticari alanlar, eğitim kurumları ve geniş ulaşım ağları, bölgeyi İstanbul’un en dinamik uydu kentlerinden biri hâline getirerek binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam kapısı açtı. Gayrimenkul değerleme oranlarında bölge ortalamasının üzerinde bir grafik çizen Bizim Evler serisi, oluşturduğu yüksek ticaret hacmi ve modern altyapı standartlarıyla yan sektörleri de harekete geçirerek yerel kalkınmanın en güçlü lokomotifi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

25 bin ailenin güvenli limanı oldu! Bölgenin en büyük yatırımcısı İhlas Holding

STATİK DİSİPLİN VE DEPREM GÜVENCESİ

İhlas Holding’in çeyrek asırlık başarısının temelinde, değişmeyen mühendislik disiplini yatıyor. Özellikle deprem gerçeğinin Türkiye’nin ana gündemi olduğu bir dönemde, Bizim Evler projelerinde kullanılan yüksek teknolojiye sahip tünel kalıp sistemleri ve radye temel uygulamaları, markayı en güvenli liman kategorisine taşıyor.

UYGUN FİNANSMAN MODELLERİ SUNUYOR

Yüksek faiz oranları ve banka kredilerindeki kısıtlamalar ev sahibi olma hayalini zorlaştırırken, İhlas Holding kendi bünyesinde geliştirdiği esnek ödeme modelleriyle vatandaşa çözüm ortağı oluyor. Şirketin öz sermaye gücüyle desteklediği bu finansal mimari, yatırımcıyı banka yükünden kurtararak topraktan teslimat sürecine kadar güvenli bir ödeme planı sunuyor. Bu yaklaşım, markanın sadece bir inşaat şirketi değil, aynı zamanda barınma krizine karsı kamusal sorumluluk alan bir çözüm merkezi olduğunu da tescilliyor.

ENFLASYONA KARŞI BETONERME KALKAN

Küresel dalgalanmalar ve enflasyonist baskılar, tasarruf sahiplerini güvenli liman arayışına iterken, Ispartakule bölgesindeki Bizim Evler serisi yatırımcısının yüzünü güldüren en güçlü enstrüman oldu. İlk temelin atıldığı projeden bugün satışa sunulan İhlas Gayrimenkul’un hayata geçirdiği Bizim Evler 12’ye kadar geçen süreçte, bölgedeki gayrimenkul değer artısı, birçok finansal yatırım aracını geride bıraktı. Şirketin ‘önce alıcısına kazandırma’ prensibiyle şekillenen fiyatlama politikası, topraktan projeye dahil olan vatandasın enflasyona karsı birikimini korumasını ve katlamasını sağladı. Bu istikrarlı kazanç grafiği, projeleri sadece bir barınma ihtiyacı olmaktan çıkarıp, kuşaktan kuşağa aktarılacak sağlam bir finansal güvenceye dönüştürüyor.

