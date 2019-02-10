Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bugün kapılarını kapatacak fuar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İst Expo Fuarcılık ortaklığı ile düzenlendi. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Çocuklar Duymasın ekibi, oyuncularından Wilma Elles eski milli futbolcu Hamit Altıntop gibi isimlerin katıldığı fuarda Türkiye’nin önde gelen markalı konut projeleri tanıtıldı.

İHLAS YAPI STANDINA YOĞUN İLGİ

Almanya’da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza ve yabancı yatırımcılara yönelik düzenlenen fuara İhlas Yapı da Marmara Evleri 4, Bizim Evler Güzelce, Bizim Evler 7 ve Bizim Evler 8 projeleriyle katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Türk Millî Futbol takımının eski oyuncusu Hamit Altıntop’un ziyaret ettiği İhlas Yapı standı, gurbetçi vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Toplamda 2 bin 116 konut ve 184 ticari üniteden oluşan, Bizim Evler ve Marmara Evleri markalı 4 projesini gurbetçilerle ve Avrupalı yatırımcılarla buluşturan İhlas Yapı, fuarın en çok ilgi gören firmaları arasında yer aldı.

KUYAŞ

BAHARYAKA AVRUPA’DA LANSE EDİLDİ

Kuyaş, EK ve BRK İş Ortaklığı ile İstanbul’un tarihî dokusuna sahip ilçesi Eyüpsultan’da yükselen Baharyaka’nın gurbetçilere ve Avrupalı yatırımcılara özel olarak tanıtımı yapıldı. Aileler için geliştirilen geniş ve ferah dairelerin yer aldığı Baharyaka’da 593 konut yer alıyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerine yer verilen projede daireler, 100 metrekare ile 300 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Projede farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanan dairelerin tamamında bahçe, teras, normal kat ve dubleks seçeneklerine de yer veriliyor. Baharyaka’da lansman öncesi avantajlı ödeme planları sunan Ortak Girişim, alıcılara yüzde 15’ten başlayan peşinat ve 48 aya varan vade farksız firma finansmanıyla faizsiz-kefilsiz daire sahibi olmalarına imkân sağlıyor.

DAP YAPI

TÜM PROJELERİYLE YERİNİ ALDI

Bugüne kadar 25’e yakın projeyi teslim eden Dap Yapı, satışı devam eden Validebağ Konakları, Dap İzmir, Teras Kule ve Taksim Petek Residence’ın yanı sıraön satışa çıkarılması planlanan Dap Nişantaşı, Dap Çekmeköy ve Dap Çeşme projelerini Evim Türkiye fuarında gayrimenkul yatırımcılarına tanıttı. Gurbetçilere özel 72 ay 0 faiz, bankasız, kefilsiz, senetle ödeme fırsatı sunan Dap Yapı, fuara katılan Almanya’daki Türk vatandaşlarına beğendikleri ev, ofis veya ticari birim için sözleşme yapıldığı takdirde Türkiye’ye geliş gidiş ve konaklama masraflarını karşılayacağı bir organizasyon da gerçekleştirecek.

SUR YAPI

EVİM TÜRKİYE’NİN ARDINDAN TANITIMA DEVAM EDECEK

İstanbul ve Antalya’daki 15 projesini tanıtmak üzere Evim Türkiye Fuarı’na katılan Sur Yapı, fuarın hemen ardından Almanya’daki tanıtım faaliyetlerine Köln kentinde devam edecek. 11 Şubat-9 Mart tarihleri arasında Köln City Center AVM’de kampanyalı konut, ofis ve dükkânlarını gurbetçi vatandaşlarımızla buluşturacak Sur Yapı, Köln’deki satış noktasıyla da yurt dışındaki taleplere yerinde karşılık vermeye hazırlanıyor.