Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Elmas, "10 milyon yeni konutla 35 milyon insan sağlam binalarda oturmaya başladı. İstanbul'da 15 yılda 1 buçuk milyonun üzerinde konut üretildi, burada da 5 milyon insan sağlam konutlarda oturuyor. Sektör önemli bir başarıya imza attı. İstanbul'da 370 bin konut stoğu var, bunun 200 bini bitmiş diğerlerinin inşası devam ediyor" dedi.

Türkiye genelinde sektörün elinde 1 milyona yakın bitmiş konut olduğunu söyleyen Elmas, " İnşa süreci devam eden de bir o kadar konut mevcut. Maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtılmadı. Çünkü geçen yıldan kalan üretim fazlası konut var bu da sektör üzerinde baskı oluşturuyor. O yüzden neredeyse 2 yıldır aynı seviyede duruyor. İyi olan şey ise yeni konut başlangıcı, ruhsat alımı düştü, stoklar azalıyor. 2019 yılı içerisinde stoklar yavaş yavaş azaldıkça fiyatlarda dengeleme olacaktır, eninde sonunda bu yılın ikinci yarısından sonra konut fiyatlarına yansıyacaktır" diye konuştu.