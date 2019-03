Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

GYODER’de Türkiye gayrimenkul piyasası araştırmasının yapıldığı ‘REstate Turkey-A Close Look to Comparable Markets’ raporuyla Türkiye’nin cazibesini yabancı yatırımcılara anlatma fırsatı bulacak.

Türkiye’de yatırım imkanlarının görülmesini sağlamayı görev edindiklerini vurgulayan GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Bugün yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapması için doğru bir zaman olduğunu GYODER olarak her platformda dile getiriyoruz. Özellikle İstanbul’un finansal bir merkez olması için inşa edilen dev projeler bu ilgiyi artıracak. Yabancı yatırımcılara MIPIM’de Türkiye’nin cazibesini anlatacağız. Türk gayrimenkul sektörü, dünya ölçeğinde gerçekleştirilen projelerle yakalanan ivmeyi önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürecektir. Ülkemiz dünya ile kıyaslandığında gayrimenkul sektörümüzün daha fazla potansiyel içerdiği ortada. Yabancı yatırımcıları, özellikle gelecek vadeden fırsatlar için ülkemizde gayrimenkul yatırımına davet edeceğiz” dedi