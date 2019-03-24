Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Gayrimenkul yatırımında başta Körfez ülkeleri olmak üzere yabancı yatırımcıların talebini çeken Türkiye, 13’ncüsü düzenlenen Gayrimenkul Fuarında kurduğu güçlü bağlantılar ve tanıtım faaliyetleriyle birlikte yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapıyor.

Türk Gayrimenkul sektöründe markalı konut projeleriyle dikkat çeken birçok firma fuarda yer alırken Körfez ülkelerinden; Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Fas, İran ve Irak’dan gelen yatırımcılar da projelere büyük ilgi gösterdi. Arap – Türk Zirvesinde Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya’da yerini aldı. 31 Mart yerel seçimler sonrası sektörün yukarı yönlü bir hareket kazanacağını öngördüklerini belirten Süleyman Çetinsaya, zirvede yerli ve yabancı yatırımcılara seslendi. Körfez sermayesine sahip firma yöneticilerinin yatırım üssü olarak Türkiye’yi tercih etmelerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Çetinsaya; “Gayrimenkul yatırımı anlamında Türkiye, potansiyeli yüksek bir ülke. İnşaat sektörümüz son derece gelişmiş, dünya standartlarında birçok alanda ‘ilk’leri ve ‘en’leri gerçekleştiren projelerle örnek bir konumda. Türk müteahhitler yıllardır dünyanın birçok noktasında önemli projelerin yüklenicisi olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle Körfez bölgesinden yatırımcıların Türkiye gayrimenkullerine ilgisi çok ciddi. TÜİK, geçtiğimiz hafta yabancıya satışta şubat ayı rakamlarını açıkladı ve yüzde 92,1’lik bir artış gözlendiğini belirtti. Bu da gösteriyor ki yabancı yatırımcı için Türkiye hâlâ fırsatlar ülkesi. Gerekli kriterleri yerine getiren yabancı yatırımcı aldığı gayrimenkulle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını da elde etmiş oluyor. Ayrıca, hükûmetimizin yerli ve yabancı yatırımcının talebini artırmaya yönelik yürürlüğe koyduğu teşvik ve uygulamalarında gayrimenkul sektörüne büyük katkı sağladığını görüyoruz” dedi.

TÜRKİYE DEVASA BİR PAZAR

Zirvede konuşmacı olarak yer alan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş da Türkiye'nin her yıl 1 milyon konutun satıldığı devasa bir piyasaya sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin yerli yatırımcı olduğu kadar yabancı yatırımcı için de çok önemli ve güvenli bir pazar olduğunu ifade eden Demirtaş "Bu pazarı geliştirmek için önemli düzenlemeler yaptık. En önemli konu konut sahibi olanlara Türk vatandaşlığı alma yolunun açılması oldu. Bu yolla ülkemize giren değer 1,2 milyar liraya ulaştı. Ayrıca Tapu Kadastro Müdürlüğümüz ile 12 ülkede ofisler açacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Türkiye’de satın alım yapan kişiler yurt dışında temsilciliklerimize giderek başvurular yapabilecek" dedi.