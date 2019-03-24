Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Tarlabaşı Bulvarı ve tamamen araç trafiğine kapalı olan konsept caddeye cephesi olan ofisler; modern hatları, aydınlık mimarisi ve prestijli konseptiyle dikkat çekiyor. Taksim 360 ofis alanları 63 ila 630 metrekare arasında değişen büyüklüğe sahip. Projenin yüzde 10’luk bölümünü oluşturan ve satışa çıkarılan ilk etaptaki 96 ofis; doktor, avukat, mali müşavir, sanatçı gibi meslek grupları tarafından tercih edildi.

Anahtar teslim töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan; “2004 yılında Tarlabaşı’na çözüm bulmak amacıyla yola çıktık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladığımız Tarlabaşı projesinde reçeteyi doğru belirledik. Gerekli kanunların düzenlenmesi konusunda tüm paydaşlarla uzlaşarak ilerledik. Geldiğimiz noktada, modern ihtiyaçları karşıladık. Orijinal mimariye ve tarihe saygı gösterdik. Sivil örnekleri koruyarak sonuca ulaştık. Burasını bir mektep gibi görüyoruz. Güzel bir final yaptık, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Taksim Meydanı’na 350 metre, İstiklal Caddesi’ne 180 metre mesafede yer alan Taksim 360’ta ofis, rezidans, konut ve mağaza alanlarıyla birlikte 971 ünite yer alıyor. Projede tüm ofis ve konutlar için yaklaşık 1.000 araç kapasiteli yeraltı otoparkı bulunuyor.