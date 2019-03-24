Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye'nin yerin altındaki tamamı kapalı stoklu ilk beton santrali olma özelliği taşıyan tesis, Yalova'da tamamlanan tesisin ardından çevreye duyarlı ikinci tesis olarak hayata geçirildi. Karbeton Sancaktepe Hazır Beton Tesisi'nin 10 milyon TL'lik bir yatırımla yenilendiğini söyleyen Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, “Revizyonun ardından tesise yapılan yatırımlar hem teknolojik olarak yenilendi hem de hazır beton üretim kapasitesi arttı. Tesis, İstanbul'un Anadolu Yakası'na hizmet veriyor. Marmara Bölgesi'nde toplam 11 bölgede 14 beton santrali, 165 transmikser, 53 mobil, 8 adet sabit beton pompası ve 33 adet hidrolik dağıtıcı ile çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda yıllık 2,5 milyon metreküp üretime sahip olan Kar Beton, 2 bin 750 metreküp saat kurulu kapasite ile faaliyetlerine devam ediyor” dedi.