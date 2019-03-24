Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

TOKİ’den gelir paylaşım modeliyle geliştirilen TORKAM E5 ile Emlak Konut GYO güvencesinde Konya’da hayata geçirilen Temaşehir Konya projelerinin Ticari Ünite satışlarının çok yakında yapılacağını ifade eden Mahmut Dereli “İki projemizde yer alan ticari üniteleri benzersiz ödeme planları ile nisan ayında alıcıların beğenisine sunacağız. Müşterilerimizin projelerimizden Ticari Ünite talebi gayet yüksek. Benzersiz koşullarda satışa sunulacak Ticari Üniteler için satış ofislerimizden randevu almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

YATAY MİMARİ TORKAM E5’TE

3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacak TORKAM E5, yaklaşık 21 bin metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan TORKAM E5 projesinde zemin altında (-7) kat bulunuyor. Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan proje ile bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis ve 310 cadde dükkânı ile 896 araçlık otopark kazandırılacak.