Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Satışların devam ettiğini belirten Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “Hayatın başladığı Piyalepaşa İstanbul’da, tapuları teslim etmenin sevincini yaşıyoruz. Temmuz sonuna kadar tüm tapuları vereceğiz. Projemizde semt duygusunu yaşatmak adına bakkalı, simitçisi, manavıyla gündelik hayatın aktığı, İstanbulluların özlemini duyduğu sadelik ve huzuru insanlarla buluşturuyoruz. İstanbulluları şehre ve sokağa geri çağırdığımız projemizde, yaşayan bir mahalle dokusu sunuyoruz” dedi. Bugüne kadar 425 konutun teslim edildiği Piyalepaşa İstanbul’da, yıl sonuna kadar 250 daire daha teslim edilecek. Hâlen satışların sürdüğü Piyalepaşa İstanbul’da, konut fiyatları ortalama 1 milyon TL’den başlıyor.