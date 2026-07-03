2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda heyecan eleme maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turuna yükselmek isteyen Avustralya ile Mısır karşı karşıya gelirken, futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor.

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme aşaması başlarken, Son 32 Turu'nun dikkat çeken mücadelelerinden biri Avustralya ile Mısır arasında oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

AVUSTRALYA-MISIR DÜNYA KUPASI MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu kapsamında Avustralya ile Mısır, son 16 bileti için karşı karşıya gelecek. ABD'nin Dallas kentindeki Dallas Stadı'nda oynanacak mücadele, turnuvanın eleme aşamasındaki kritik eşleşmeler arasında yer alıyor. Karşılaşma 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00'de (TSİ) başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turuna yükselen takımların mücadelesi futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, Avustralya-Mısır karşılaşmasının galibi bir üst turda yoluna devam edecek.

Avustralya-Mısır Dünya Kupası maçı yayın bilgileri! Avustralya-Mısır maçı hangi kanalda?

AVUSTRALYA-MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralya-Mısır karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi platformun dijital yayın hizmeti aracılığıyla takip edebilecek. Son 32 Turu'nda oynanacak bu mücadele, turnuvanın eleme aşaması nedeniyle büyük önem taşıyor. Kazanan takım adını son 16 turuna yazdırırken, kaybeden ekip Dünya Kupası'na veda edecek.

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