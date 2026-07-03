Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akli dengesinin bozuk olduğu belirtilen bir kişi, zabıta ekiplerinin araç camı silmemesi yönündeki uyarısının ardından üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği şahıs ağır yaralanırken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da araç camı sildiği gerekçesiyle zabıta ekiplerince uyarıldığı öne sürülen bir kişi, üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği olayda şahıs ağır yaralandı.

YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİLER

Feci olay öğle saatlerinde Dörtyol ilçesi çarşı merkezinde yaşandı. İlçe merkezinde vatandaşlar tarafından bilinen T.Ş. isimli akli dengesi bozuk şahıs, eline aldığı benzin dolu bidonu üzerine dökerek kendini yaktı. Kısa sürede alevlere teslim olan şahsı fark eden vatandaşlar, yangın söndürme tüpüyle şahsa müdahale ettiler. Muvazene sorunları yaşayan şahıstan sorunlar alevler kısa sürede söndürüldü.

Çarşı ortasında dehşet! Benzin döküp kendini ateşe verdi

DURUMU AĞIR…

Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri şahsa müdahale etti. Şahış, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şahıs ilçe hastanesindeki müdahalenin ardından durumu ağır olan Adana’ya sevk edildi.

Çarşı ortasında dehşet! Benzin döküp kendini ateşe verdi

ZABITANIN UYARISINA ÖFKELENMİŞ

Muvazene sorunları nedeniyle daha önce hastanede tedavi gören şahsın, araç camı sildiği için bir süre önce zabıta ekipleri tarafından uyarıldığı ve T.Ş.’nin bu duruma sinirlenerek benzin dökerek kendini yaktığı öğrenildi.

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