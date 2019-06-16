Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Millet bahçesinin hemen arkasında bulunan 26 bin metrekarelik alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle rezerv konutlar inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zeytinburnu Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle inşa edilecek rezerv konutlarda yatay mimariye sadık kalınacak.

Millet bahçesinin yapılacağı yerin stratejik bir konumda olduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “Bu alana belediyemiz ve TOKİ iş birliğiyle millet bahçesi yapılacak. Burası yıkıldıktan sonra yaklaşık toplam alanın 4’te 1’ine denk gelen alanda Zeytinburnu için rezerv konut üreteceğiz. Daha sonra bakanlıkla belirleyeceğimiz bölgeler için aktarma bölgesi olarak orayı kullanacağız. Kentsel dönüşüm yapmak istediğimiz mahallelerin konutlarını önce rezerv konut bölgesine taşıyacağız. Yenisi yapıldıktan sonra da tekrar kendi yeni evlerine dönecekler. Dolayısıyla Zeytinburnu’nda devam eden problem rezerv konut alanları yapıldıktan sonra ortadan kalkmış olacak. Rezerv konut projesi Türkiye ve İstanbul için örnek olacak” dedi.