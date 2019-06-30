Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "imar barışı" düzenlemesi sona erdi. Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran 2018 ila 15 Haziran 2019 tarihleri arasında başvurularını yaptığı düzenleme kapsamında, başvuru süresi bir yıl bir hafta sürdü. İmar barışına 10 milyon 250 bin vatandaş başvurdu.

İmar barışı başladığından beri aradan geçen bir yıllık sürede konut fiyatları en çok yüzde 12,77 ile Beyoğlu'nda artarken, onu bu alanda yüzde 7,75 ile Zeytinburnu, yüzde 7,43 ile Adalar, yüzde 5,98 ile Sarıyer, yüzde 5,81 ile Çatalca, yüzde 5,29 ile Başakşehir, yüzde 5,50 ile Eyüp izledi. Bahçelievler'de artış oranı yüzde 4,66 olurken, söz konusu sürede ortalama artış oranı Esenler'de yüzde 3, Bağcılar'da yüzde 2,81, Arnavutköy'de yüzde 1,09, Üsküdar'da yüzde 0,44, Büyükçekmece'de yüzde 0,28 Fatih'te yüzde 0,26 olarak gerçekleşti.

Rapora göre, söz konusu sürede ortalama konut fiyatlarının en yüksek düştüğü ilçe yüzde 26,89 ile Beykoz, yüzde 16,69 ile Ataşehir, yüzde 13,93 ile Pendik oldu. Bu alanda Pendik'i yüzde 9,69 ile Avcılar, yüzde 8,49 ile Sultangazi, yüzde 8,26 ile Beşiktaş, yüzde 6,02 ile Şişli, yüzde 4,78 ile Sancaktepe, yüzde 4,32 ile Beylikdüzü, yüzde 4,18 ile Sultanbeyli, yüzde 3,95 ile Maltepe, yüzde 3,82 ile Kadıköy, yüzde 3,06 ile Güngören izledi.

Düşüş oranı Bayrampaşa'da yüzde 0,54, Tuzla'da yüzde 0,78, Silivri'de yüzde 1,15, Ümraniye'de yüzde 1,18, Küçükçekmece'de yüzde 1,31, Esenyurt'ta yüzde 1,60, Kağıthane'de yüzde 1,74, Çekmeköy'de yüzde 2,65, Şile'de yüzde 2,71, Gaziosmanpaşa'da yüzde 2,74, Kartal'da yüzde 2,88, Bakırköy'de yüzde 2,99 olarak gerçekleşti.