Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Ülke ekonomisinin lokomotifi niteliğindeki inşaat sektörü beraberindeki 300’ün üzerindeki sektörle birlikte konut kredi faizlerinin bir an önce aşağı çekilmesini bekliyor. Konut satışlarındaki en büyük engelin kredi faizlerinin yüksekliği olduğuna değinen müteahhitler, kredi faizlerinin düşürülmesiyle birlikte hızlı bir hareketliliğin başlayacağını belirtiyor.

Merkez Bankasının faiz indirimi kararı sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç; faizde indirimin umut verici olduğuna ancak tek seferle kalmaması gerektiğine değindi. Faizin yüksek kaldığı her günün Türkiye'nin yatırım potansiyelinden çalınmakta olduğunu belirtti.

Enflasyonda aşağı yönlü bir trend yakalamışken, faizle enflasyon arasındaki makası açık tutma lüksümüz yok diyen Avdagiç, şunları söyledi: Keza dünyada da faizlerin aşağı doğru hareketlendiği bir konjonktürdeyiz. FED, 30 Temmuz'daki toplantısında muhtemelen faiz indirecek. Avrupa Merkez Bankası da bugün faiz kararını açıklayacak. Gelişen ülkelere baktığınızda geçen hafta içinde de Güney Afrika, Güney Kore, Endonezya ve Ukrayna faiz indirimine gitti. Bu fotoğrafa bakınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının verdiği faiz indirim kararını oldukça yerinde buluyoruz. Umuyoruz ki 425 baz puanlık faiz indirimi piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli. TCMB'in 425 baz puanlık faiz indirimi ile hem yatırım maliyetlerini geriye çektiğini hem de girişimcinin tek rakibini mevduat faizi olmaktan bir ölçü daha uzaklaştırdığını, geleceğe dönük bir umut getirdiğini kaydetti.

MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise “Bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde de kademeli bir şekilde daha alt seviyelere çekilmesini beklediğimiz faiz oranlarının yanı sıra ekonomi yönetimince iç talebi canlandırmaya yönelik alınan diğer önlemlerin, bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.