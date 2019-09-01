Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Resmî olarak yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından verilen bu belgeler A’dan G’ye kadar tasnif edildi. 2011’den önce yapılan binalar için herhangi bir sınıf belgenin alınması yetiyor, ancak 2011’den sonra inşa edilen binaların enerji kimlik belgelerinin en az C kategorisinde olması gerekiyor. Uzmanlar enerji kimlik belgelerinin konut kredilerini de etkileyeceğini belirtiyor. Bu belgeyle; binaların enerji tüketiminin sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgiler ortaya konulacak. 10 yıl geçerliliği olan belgenin düzenlenmesinin asıl amacı enerji israfının önüne geçmek.