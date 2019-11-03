Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bölge emsal değerinin altında işlem yapanlara cezai işlem uygulanacak. Mevcut uygulamaya göre kişinin beyanı ve rayiç bedel esas alınıyordu. Bu nedenle 500 bin liralık ev alan kişi 300 bin lira beyanda bulunarak daha az tapu harcı ödeniyordu. Normal şartlarda toplam (alıcı ve satıcı eşit) 15 bin liralık tapu harcı ödenmesi gerekirken aynı ev için düşük bedel nedeniyle ödenen tapu harcı 9 bin lirada kalıyordu.

Yasal düzenlemeyle tapu harcı gerçek değerden yatacağı için düşük beyan sona erecek. Konut ve işyeri satışlarında devletin yıllardır uğradığı vergi zararı sona erecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Meclisimiz çalışılıyor, bizim de bakanlık olarak önerilemiz oldu. Düzenleme ile gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması sağlanacak. Bugün piyasada vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa, aynı değerden de tapuda bedelini göstersin. Düzenleme buna ilişkindir. Şu an haksız bir rekabet söz konusu. Konutunu 300 bin liraya satan vatandaşımız, emlak rayiç değeri, beyan değeri ne ise onu gösterebiliyor. Tabii göstermeyen vatandaşlarımız da var. Burada hakkaniyet, adalet olması adına gerçekten satış fiyatı, gerçek değeri neyse bu değere ilişkin tapu harcının da o değer üzerinden alınmasına ilişkin bir düzenlemedir. Bu sayede ortadaki adaletsizliği, haksızlığı gidermiş olacağız. Fiyat belirleme noktasında ise gayrimenkul firmaları sattığı değerin gerçeğini beyan etmek zorunda. Değerlemeler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz bünyesinde de yapılacak, aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylı ekspertiz firmalarınca da yapılacak. Bir binada birkaç değerleme olduktan sonra da işte bu üç boyutlu yaptığımız haritalarla yine o değerlemeleri katına ve şerefiyesine göre de genel müdürlüğümüz dağıtacak. Tabii bu bir süreç alacak. 16 milyon, 20 milyon binanın değerlemesi kolay değil. Ama her yıl satılacak 1 milyon konutla birlikte bunların bir kısmının değerlemesi de zaten mevcut. SPK lisansı firmalarca yapılmış değerlemeler var, o değerlemeleri de dikkate alacağız. Bu sayede ortadaki adaletsizliği haksızlığı gideceğimiz önemli bir adımı atacağız. Bu da ülkemiz adına önemli bir gelişme" dedi.