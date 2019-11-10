Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Mevcut bütçeleri ile ev sahibi olmak isteyenler ise tasarrufa dayalı faizsiz finansman ile ev sahibi yapan sistemlere doğru yöneliyor. Katılımevim de bu alanda hizmet vermektedir. “Yapmış olduğumuz iş ile birlikte amaç vatandaşlarımızın kendince yaptığı yatırımların değerlendirilmesi” diyen Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, “Sistem aynı zamanda ülke ekonomisine de fayda sağlıyor” dedi.

Serdar Turhan kredi usulü çalışan kurumlardan çok daha farklı bir şekilde sistemin kurulduğunu ve artık herkesin istediği ev konusunda yatırım yapabilme noktasına geldiğini dile getirdi: “Kredi faizleriyle 3 ev parasına 1 ev sahibi oluyorsunuz.”

ÜLKE EKONOMİSİNE DE KATKISI VAR

Serdar Turhan; “Bir ev için 300 bin liralık kredi çekildiğinde 900 bin liraya yakın bir para ile geri ödüyorsunuz. Yani bu da 3 ev parası demek oluyor. Biz ise sadece katılım payı olarak almış olduğumuz miktar dışında bir para almıyoruz. Bu da örneğin 300 bin lira artı 30 bin lira oluyor yani toplamda 330 bin lira oluyor. Bu yüzden kimse zorlanmadan kendi aile bütçesini sarsmadan ev sahibi olabiliyor” şeklinde konuştu.

Hızla şubeleşerek büyüyeceklerini de dile getiren Turhan son olarak da, “ARGE’mizi daha fazla geliştirerek mutlak müşteri memnuniyetini oluşturmaya çalışıyoruz. 300 binin üzerinde başvurumuz var. Bunun içerisinde 10 bine yakın üyemiz bulunmakta. Biz bu sektörü çok değerli buluyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.