Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Buna göre 2008-2018 yılları arasında Türkiye’de konut satışları yüzde 2.919 ile en çok Mardin’de arttı. Mardin’i, yüzde 2.753 ile Muğla ve yüzde 1.694 ile Muş izledi. Türkiye’nin büyük şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir’in listenin son sıralarında yer aldığını söyleyen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal “Bu tablo, özellikle son 10 yılda Anadolu’da yaşanan ‘konut devrimi’ni ortaya koyuyor” dedi. “Gayrimenkulün 10 Yılı” araştırmasına göre, son 10 yılda konut satışlarını en çok artıran şehrin Mardin olduğunu dile getiren Eyüp Akbal “2008 yılında Mardin’de satılan konut sayısı sadece 285 iken bu rakam 2018 yılında 8 bin 603’e ulaştı. Yani 10 yıldaki yükseliş yüzde 2.919. Diğer bir deyişle Türkiye ortalamasının yaklaşık 13 katı. Araştırmada Mardin’i takip eden şehirler sırasıyla yüzde 2.753 ile Muğla ve yüzde 1.694 ile Muş. İlk 10’da yer alan diğer şehirler ise Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Yalova, Bitlis, Aydın ve Bilecik olarak sıralandı” diye konuştu.