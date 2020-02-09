Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bakan Kurum "Elâzığ ilimizde dün itibarıyla hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Bu çerçevede 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, bin 540 orta hasarlı bina, bunun dışında da 558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık. Toplamda yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısı 19 bin 821’e ulaşmıştır. Elâzığ'da 61 bin 152 binada 202 bin bağımsız bölümün tespitleri yapıldı. Diğer taraftan 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı, hızlı bir şekilde diğer yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatılmıştır" diye konuştu.

BÖLGEDE EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Elâzığ için şu an itibarıyla 17 bin 400 konut projelendirilmesi başlattıklarını dile getiren Kurum "Mustafapaşa yıkımın çok olduğu bir alanda bin 600, Abdullahpaşa mahallemizde 2 bin 110 konut ve Sürsürü’de 2 bölgede inşaatları yapacağız. Toplamda 640 bağımsız bölümün inşaasını gerçekleştireceğiz. Köylerimizde de bin 500 olmak üzere tarım köy uygulamalarını gerçekleştirmiş olacağız. Rezerv alanlarımızda toplamda 10 bin 700 bağımsız bölümün inşasına hızlı bir şekilde başladık. Kabinede de hem bakanlarımız hem Cumhurbaşkanı’mıza sunumlarımızı gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde de inşaat faaliyetlerine başlayıp inşallah yıl sonuna kadar da etaplar hâlinde konutlarımızın teslimini gerçekleştirmiş olacağız. Hem Elâzığ’da hem Malatya’da şubat sonuna kadar konutların temellerini atacağız.Yapacağımız projeden şunu net söyleyebilirim ki, Elâzığ’da tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirilecek" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da yardım kampanyasından AFAD’a 96 milyon, KIZILAY’a da 47 milyon geldiğini belirtti.

YARALAR SARILIYOR

Hâlihazırda 2 milyon lira kadar hasar ödemesinin gerçekleştirildiğini belirten Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Başkanı Mete Güler, “Önümüzdeki haftadan itibaren bu rakamların çok daha ileriye gideceğini ve mart ayı sonuna kadar da bütün tazminat ödemelerimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'de DASK kapsamına giren yaklaşık 17 milyon konut var. Bunun şu anda 9,6 milyonu sigortalı. Genel sigortalılık oranına baktığımızda ülke genelinde yüzde 54 sigortalılık oranına ulaşmışız. Bu bizim için önemli bir oran" diye konuştu.